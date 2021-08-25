HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Şempanzeyle ilişki yaşadığını söyleyen kadının hayvanat bahçesine girmesi yasaklandı: Onu seviyorum, o da beni seviyor

Şempanzeyle ilişki yaşadığını söyleyen kadının hayvanat bahçesine girmesi yasaklandı: Onu seviyorum, o da beni seviyor

25.08.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'daki Antwerp Hayvanat Bahçesi'nde meydana gelen olayda Chita adındaki şempanzeyle aşk yaşadığını söyleyen Adie Timmermans'ın şempanzelere yaklaşması yasaklandı. Hayvanın sosyal statüsüne zarar verdiği söylenen Adie, ''O hayvanı seviyorum ve o da beni seviyor" diyerek söz konusu yasağı ağlayarak protesto etti.

Şempanzeyle ilişki yaşadığını söyleyen kadının hayvanat bahçesine girmesi yasaklandı: Onu seviyorum, o da beni seviyor

Belçika'da bulunan Antwerp Hayvanat Bahçesi, bir kadının erkek şempanzeyi ziyaret etmesi yasaklandı. Buna neden olan gerekçe ise, hayvanın diğer şempanzeler tarafından dışlanması.

''ÖZEL İLİŞKİMİZ VARDI''

Adie Timmermans adlı kadın, Chita adlı şempanzeyi 4 yıldır her hafta ziyaret ediyordu. Şempanzeyle "özel bir ilişkileri" olduğunu söyleyen Timmermans, Chita'yla her buluştuğunda ikili tellerin ve camın arkasından birbirlerine öpücük gönderiyor ve el sallıyordu.

Ancak hayvanat bahçesi yetkilileri kadının ziyaretlerini bundan sonra yasaklama kararı aldı. Yetkililer, şempanzenin diğer primatlarla sosyalleşmesi gerektiğini, insanlarla uzun süreli etkileşimin şempanzenin kendi grubuyla iletişim kurmasında sorun yarattığını söyledi.

Screenshot_4

''ONU SEVİYORUM, O DA BENİ SEVİYOR''

Timmermans, "Onu seviyorum, o da beni seviyor" dese de, hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, "Chita ziyaretçilerle çok meşgul olduğunda, diğer şempanzeler onu dışlamaya ve grubun bir parçası olarak görmemeye başlıyor. Sonra ziyaret saatleri dışında yalnız başına oturmak zorunda kalıyor" denildi.

Screenshot_2

Timmermans ise hayvanat bahçesi yetkililerinin kararının adil olmadığını savunarak hislerini gözyaşlarıyla dile getirdi: "Ben bu hayvanı seviyorum, o da beni seviyor. Başka hiçbir şeyim yok. Neden bunu elimden almak istiyorlar? Söyleyeceğim işte, bizim bir ilişkimiz var. Herkesin onunla iletişime geçmesine izin verilirken bana niye verilmiyor?"

Kafasını kestiği yılan öldürdü! Restoran şefinin dehşete düşüren sonuKafasını kestiği yılan öldürdü! Restoran şefinin dehşete düşüren sonu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faciaya ramak kala! Sessizce geldiler, ruhu bile duymadıFaciaya ramak kala! Sessizce geldiler, ruhu bile duymadı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Kadın kılığına giren adamın yaptığı şaşkına çevirdiKadın kılığına giren adamın yaptığı şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
Belçika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şempanze de bayağı zevksizmiş .
hayvani aşk dedikleri bu olsa gerek

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Korkunç! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı

Korkunç! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Emrah'ın oğlundan Gökhan Gönül'e: Dört dörtlük adam

Emrah'ın oğlundan Gökhan Gönül'e: Dört dörtlük adam

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Partili vekilden açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Partili vekilden açıklama

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.