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Şemsiyeyle korunan kumruya çocuk ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:21 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, güneşten etkilenmemesi için yuva yaptığı trafik ışıklarının üzerinde şemsiyeyle korunan kumruya çocuklar ilgi gösteriyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yuva yaptığı trafik ışıklarının üzerinde güneşten etkilenmemesi için bir hayvanseverin monte ettiği şemsiyeyle korunan kumru çocukların gözdesi oldu.

Atatürk Caddesi üzerindeki trafik ışıklarının üstüne yuva yapan ve şemsiyeyle korunan kumrunun haberinin ulusal medyada yayımlanmasının ardından birçok vatandaş kuşu görmek için bölgeye gidiyor.

Ödemiş'te bir grup çocuk da kumruyu beslemek için veteriner hekim Hakan Erdoğan ile birlikte kumrunun bulunduğu yere gitti ve aldıkları yemleri yuvaya bıraktı.

Çocuklardan Beyaz Altay, haberlerde izlediği kumruya yem vermek isteğini ailesiyle paylaştığını, bunun üzerine arkadaşlarıyla buraya geldiklerini belirtti. Altay, "Aç kalmaması için yem getirdik. Her hafta belli günlerde kumruyu beslemeye devam edeceğiz." dedi.

Berra Ay da "Onu doyurmak için elimizden geleni yapacağız. Buraya şemsiye koyan hayvanseveri de merak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Veteriner hekim Hakan Erdoğan, çocuklara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Erdoğan, kumrunun yuvasının üzerine şemsiye koyan hayvanseveri aramaya devam ettiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
gündem Kumru Ödemiş

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