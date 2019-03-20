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Semt pazarında satılan hazır mezarlar şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 14:55 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesindeki pazar yerinde, kamyona yüklenerek getirilen hazır mezarlar 400 liradan satışa sunuldu.

Semt pazarında satılan hazır mezarlar şaşırttı

Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA)-BURSA'nın İznik ilçesindeki pazar yerinde, kamyona yüklenerek getirilen hazır mezarlar 400 liradan satışa sunuldu. Pazara gelenler, mezar taşlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Yalovalı Ziya İbil, kamyona yüklediği hazır mezarı Bursa'nın İznik ilçesi Kapalı Pazar Yeri'ne götürüp, satışa çıkardı. Pazara gelen vatandaşlar, 400 liradan satışa sunulan mezar taşlarını görünce şaşkına döndü. Bazı vatandaşlar kamyonete çıkarak mezar taşlarını inceledi. Ziya İbil, satışa çıkardıkları hazır mezar taşlarının 20 yıl garantili olduğunu söyledi. İbil, satın alınan mezar taşlarına anında isim yazdıklarını da kaydetti.

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Semt pazarında satılan hazır mezarlar şaşırttıSemt pazarında satılan hazır mezarlar şaşırttıSemt pazarında satılan hazır mezarlar şaşırttıSemt pazarında satılan hazır mezarlar şaşırttı

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