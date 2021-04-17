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Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı izle | Sen Çal Kapımı final mi yapıyor?

17.04.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Sen Çal Kapımı, her Cumartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitliyor. İlgiyle izlenen dizinin final olacağı iddia edildi ve hayranlar Sen Çal Kapımı final olacak mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Sen Çal Kapımı final mi yapıyor? İşte Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı izle | Sen Çal Kapımı final mi yapıyor?

Her Cumartesi saat 20:00'da FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Sen Çal Kapımı, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Hayranlar, ilgiyle izlenen dizinin final olacağı iddia edilmesinin ardından Sen Çal Kapımı final olacak mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Sen Çal Kapımı final mi yapıyor?

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL Mİ OLUYOR?

Sen Çal Kapımı dizisi 39. bölümüyle birlikte 17 Nisan Cumartesi yani bu akşam Savaşçı dizisinin yeni bölümünde hemen sonra saat 22:45'te sezon finaliyle ekranlarda olacak. Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Çağrı Çıtanak gibi oyuncuların rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisi Haziran ayında yeni bölümleriyle yayınlamaya devam edecek. Yaz aylarında da ekrana gelecek olan dizinin senaryosunda değişiklikler yapılacağı ve daha eğlenceli bir hikayeye dönüştürüleceği söyleniyor. Kadroya yeni isimlerin dahil olması ihtimali de söz konusu.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI (SEZON FİNALİ 39. BÖLÜM)

Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (SEZON FİNALİ 39. BÖLÜM)

Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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FOX Sen Çal Kapımı dizisi

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