Sen ev insanı mısın yoksa dışarı mı?

İnsanların huzuru nerede bulacağı değişir. Bazı insanlar evinde verimli ve mutlu vakit geçirirken bazı insanlar ise dışarıdaki hayata katılarak yaşamayı tercih eder. Gelin, birlikte sizin hangisini tercih ettiğinize bakalım!
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