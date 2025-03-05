Sen ev insanı mısın yoksa dışarı mı?

1/8 Başlayalım! Bize bir hafta sonu planının nasıl olması gerektiğini söyler misin? Elimde kitapla rahat bir gün geçirmek. Arkadaşlarımla kafede buluşmak. Hemen hazırlanıp tatile gitmek.

2/8 Şimdi gözlerini kapat ve uzun bir tatile çıktığını hayal et. Nasıl bir şey canlandı? Hem dinlenebildiğim hem de gezmeli bir tatil planı hayal ettim. Sessizliğin hakim olduğu bir yer canlandı gözümde. Sürekli hareket halinde olduğum, keşif dolu bir seyahat!

3/8 Alışveriş yapacağın zaman hangi yöntemi tercih edersin? Mağazaları gezip denemeden alışveriş yapamam. Bazen online, bazen mağazaya giderek alışveriş yaparım. Online alışveriş çok büyük kolaylık!

4/8 Hafta içi akşamlarını ne yaparak değerlendirirsin? Güzel bir yemek yaparım, filmimi açarım. Bedenimi hareket ettirmek için spor salonuna giderim. Kendimi dışarı atar, manzaranın tadını çıkarırım.

5/8 Kalabalık ortamlarda kendini nasıl hissedersin? Kalabalık ve hareketlilik bana enerji verir. Çok çabuk yorulurum, hemen eve kaçmak isterim. Bazen keyif alıyorum ama çok uzun süre dayanamam.

6/8 Bu görsellerden hangisi sana huzur veriyor?

7/8 Uzun süre yalnız vakit geçirmek sana iyi geliyor mu?