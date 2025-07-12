Sen hangisisin? Slow fashion ve fast fashion’ı karşılaştırıyoruz!

1.Amaçları nedir?



Uzun ömürlü, kaliteli ve etik üretim odaklı çalışan taraf slow fashion. Az ama öz olsun felsefesini kullanarak hareket ederler. Doğaya, işçilerine ve tüketiciye karşı saygıları vardır. Fakat fast fashion tam tersi... Değişen trendlere hemen uyum sağlamak isterler. Bunun yanında alışveriş düşüncesini yayarak tüketiciyi sürekli yeni olana yöneltirler. Yani slow fashion bilinçli tüketimi amaçlarken fast fashion sürekli tüketimi ister.

2.Peki, üretim hızları nasıldır?



Fast fashion’a göre her hafta yeni bir koleksiyon oluşturulmalı! Sürekli değişen vitrin demek, tüketimi hızlandırmak demektir. Ama slow fashion koleksiyonlarını yavaş bir şekilde üretir. Genellikle yılda bir iki kez yeni bir ürün oluşturur. Çünkü hız değil, kalite önemlidir.

3.O halde kalite durumlarına bir bakalım!



Dayanıklılık ve yüksek kalite dediğimiz zaman aklımıza direkt slow fashion gelmeli! Doğal kumaşlar, detaylı işçilik... Bunlar sayesinde kullanımı uzun ömürlü olan ürünler piyasaya sürülür. Fast fashion ise düşük maliyetle ne kadar hızlı üretim yapılırsa o kadar iyi düşüncesine sahip. Doğal olarak ürün kalitesi düşük olur...

4.Kalite farklı ise fiyatlandırma da farklıdır.



Kaliteye önem vermeden üretim yapan fast fashion’da düşük fiyatlar cazip gelir. Oysa uzun vadede daha ekonomik olan slow fashion’dır. Alınan bir ürün yıllarca size arkadaşlık yapabilir! Burada kaliteye ve etik değerlere yatırım yapmış olursunuz.

5.Çevreye etkileri nasıldır?



Slow fashion sürdürülebilir malzemeler kullanmaya ve en az atıkla üretim yapmaya özen gösterir. Su kullanımını da sınırlar, karbon ayak izini de azaltır! Fast fashion ise tekstil atıklarının çoğundan sorumludur... Hem aşırı su kullanırlar hem de kimyasal atıklar nedeniyle çevreye ciddi şekilde zarar verirler.

6.Etik yaklaşımlar çok önemli!



Slow fashion güvenli çalışma koşullarını oluşturur. Adil ücret ve işçi haklarına da önem verir. Üretim süreçleri şeffaf olduğu için dışarıdan gözlemlenebilir. Fast fashion’da ise düşük ücret, uzun saat çalışmalar söz konusu... Tüketici bunun farkında olmayabilir ama arka planda iş gücü sömürüsü yaşanıyor.

7.Acaba yaratıcılık nerede daha baskın?



Slow fashion’da tasarım süreci çok önemlidir. Hem özgün hem zamansız hem de uzun vadeli ürünler oluşturulmaya çalışılır! Moda trendlerine kapılmaktansa bütünlüğü ön planda tutarlar. Bu yüzden yaratıcı olmaları gerekir. Fast fashion ise kopyalama üzerine kuruludur... Özgünlüğü az olduğu için üretilen kıyafetler çabucak demode hale gelir. Aynı kıyafeti binlerce kişide çok rahat görürüz.

8.Tüketiciler üzerindeki etkileri nasıldır?



Slow fashion zihniyeti ile alışveriş yapan biri kendini tatmin olmuş hisseder. Çünkü aldığı ürünün bir anlamı vardır. Fakat fast fashion alışveriş yapma dürtüsünü sürekli olarak tetikler. Doğal olarak tatmin hissedilmez... Kısacası sadece dış görünüş değil, içsel dengenin de sağlanması gerekir. Fast fashion bunu pek beceremiyor!

9.Peki, bireylerden uzaklaşıp topluma da bir bakalım.



Yerel üreticileri ve küçük işletmeleri destekleyen slow fashion, ekonomik kalkınmayı sağlar! Fast fashion küresel zincirler üzerinden ilerlediği için sadece büyük şirketlere katkı sağlamış olur. Yerel moda markalarının cesaretini kırar. Bu da ekonomik adaletsizliği daha derin hale getirir.

10.Son olarak! Üzerimizde kampanya ve indirim algısı mı yapılıyor?



Evet! Fast fashion indirim, sezon sonu, kampanya gibi kavramlarla kafamızı karıştırır. Tüketiciyi manipüle ederek tüketime iter! Slow fashion’da ise bu tarz ani indirimler nadiren olur. Fiyatlar genellikle sabit kalır. Böylece daha bilinçli alışveriş yapmanızı sağlar.