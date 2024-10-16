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  4. Sen misin yolumu kapatan dedi, elindeki çekiçle vurdukça vurdu! Aracın camlarını ve farlarını parçaladı

Sen misin yolumu kapatan dedi, elindeki çekiçle vurdukça vurdu! Aracın camlarını ve farlarını parçaladı

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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
16.10.2024 12:45
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bedensel engelli bir birey, kendisine tahsis edilen rampanın önüne park eden bir araca karşı adeta deliye döndü. Tekerlekli sandalyeyle rampayı kullanamayan engelli vatandaş, çekiçle araca saldırarak camlarını ve farlarını parçaladı. Çevredeki vatandaşlar olay anını anbean kaydetti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kültür Mahallesi'nde, bedensel engelli bir vatandaş, engellilere tahsis edilen rampanın önüne park eden bir araç sahibine sinirlendi. Adeta çileden çıkan şahıs, eline çekiç alarak arabaya saldırdı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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ADETA ÇILDIRDI, VURDUKÇA VURDU

Tekerlekli sandalye kullanan engelli şahıs, rampayı kullanamayınca yolda karşıya geçmekte zorlandı. Park halindeki aracın önce sileceğine zarar veren vatandaş, ardından daha da öfkelenerek çekiçle aracın farlarını, kapı camlarını ve stop lambalarını kırmaya başladı.

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GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle engelli vatandaş bölgeden uzaklaştırıldı. Geri dönmek zorunda kalan engelli birey, yaya geçidini kullanarak karşı taraftaki rampayı kullanıp olay yerinden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Araç engelli park
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