Bakalım her zaman başkalarına ihtiyacı olan biri misin yoksa kendinle baş başa kalmaktan memnun musun? Haydi teste, çöz ve yanıtı gör!

Sen ne kadar kendine yetebilen bir insansın? 1/8 Önce yalnız kalmakla ilgili fikrini alalım. Sence yalnızlık nasıl bir şey? Çok sıkıcı ve asla istemediğim bir şey. Yalnızlık isteyerek tercih edilmez bence. Sadece zorunlu yalnızlık vardır. Kararında bir yalnızlığa her zaman varım. Yalnızlık, benim için rahatlama ve huzur demek. 2/8 Peki yalnız bir akşam geçirmek zorundasın diyelim. Yapacağın şey bunlardan hangisi olabilir? Ay mükemmel, hemen sevdiğim atıştırmalıkları hazırlar ve bir film açarım. Klasik bir akşam olacak desene, akşam akşam başkasını çekemem zaten. Canım çok sıkılır ama idare etmeye çalışırım. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlarımla uzun uzun görüntülü konuşmanın zamanı gelmiş demek ki... 3/8 Peki tek başına tatile çıkmak senin için mümkün bir şey mi? Giderim ama oradayken birileriyle tanışmaya ve yalnız kalmamaya odaklanırım. Denemeye değer olabilir, sıkılırsam her zaman birilerini çağırabilirim sonuçta. Yanımda biri olmadan olmaz, çok sıkılırım. Elbette, kendi içime dönmem ve kafa boşaltmam için başka bir alternatif düşünülemez. 4/8 Psikolojik olarak zorlandığın bir durum olduğunda verdiğin ilk tepki ne olur? İçime atar, kimseye bir şey söylemem. Gerek yok ki nasıl olsa çözerim. Günlük tutar ya da meditasyon falan yaparak içimi boşaltmaya çalışırım. Hemen yakın bir arkadaşımı arar içimi dökerim. Kim olduğu fark etmez. Yanımda, yakınımda kim varsa onunla paylaşırım. Hatta yetmez başkalarına da danışırım. 5/8 Evde ampul patlaması, duvardaki tablonun düşmesi gibi ufak tefek tamirat işleri olduğunda elinden gelir mi? Yakın bir arkadaşımı falan çağırır, onun bana göstermesini isterim. Hiç denemem bile. Hemen kim yapıyorsa onu arar, parası neyse verir ve yaptırırım. Ampul falan değiştirmek de neymiş! Ben birçok şeyi kendim yapıyorum zaten. Youtube'da her şey var. Açar video izlerim, yapıp yapamayacağımı hemen anlarım. 6/8 Kendi kendine yemek yapman gerektiğinde bunlardan hangisine başvurursun? Dışarıdan sipariş veririm tabi ki. Yaparım ne olacak, mutfakta çok iyiyim zaten. Birilerini arar ve kolay tarif sorarım ama becerebileceğimi hiç sanmıyorum. Hızlı, kolay, üstesinden gelebileceğim bir şeyler yaparım. 7/8 Peki hayatta yeni bir şey öğrenmen gerekti diyelim. Ne yaparsın? İş başa düştü der, öğrenirim. Sonuçta bilgi bilgidir. Bir kursa yazılmayı veya yakınımdaki birine sormayı denerim. Online kaynaklara falan bakar bir yerlerden ek bilgi almaya çalışırım. Yanımda bana öğreten biri olması gerek yoksa asla yapamam. 8/8 Son olarak, başkalarının onayını almak senin için ne kadar önemli? Genelde başkalarının düşünceleriyle hareket ederim ama bazen kendi iç sesimi dinlediğim olur. Onay olmadan olmaz, en azından benimle aynı fikirde birilerini bulmam gerek. Bazen önemli ama ben karar verdiysem konu kapanmıştır. Onlar bana onay falan sormuyor, valla kimse kusura bakmasın ben de onlardan onay almayı beklemem.