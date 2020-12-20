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  4. Senarist Alper Alpözgen’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Senarist Alper Alpözgen’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

20.12.2020 17:00 | Son Güncelleme:
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Şişli’de arkadaşının evinde ölü bulunan senarist Alper Alpözgen’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Şişli’de arkadaşının evinde ölü bulunan senarist Alper Alpözgen’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Cenaze yarın toprağa verilmek üzere Karacaahmet gasilhanesine götürüldü.
Şişli’de arkadaşının evinde ölü bulunan senarist Alper Alpözgen’in cenazesinin otopsi işlemleri tamamlandı. Otopsi işlemleri yapılan Alpözgen’in cenazesi abisi Cenker Alpözgen tarafından alındı. Cenaze yarın toprağa verilmek üzere Karacaahmet gasilhanesine götürüldü. Ağabeyi Cenker Alpözgen şaşkın olduklarını ifade ederek, “Her zaman görüşüyorduk bir şey yoktu, hiçbir rahatsızlığı yoktu çocukken bir romatizma hastalığı vardı geçti gitti. Senaryolarla uğraşıyordu bir şeyler yazıyordu onları biliyoruz. Çıktığı evi arkadaşını tanımıyorum sonra öğreneceğiz bugün kimmiş fazla detay veremiyorum. Rusya’da yaşıyorum, devamlı görüşüyorduk hatta 10-15 gün önce İstanbul’daydım gayet iyiydi sağlığı yerindeydi mutluydu” dedi.
Senaristin yakın arkadaşı Fehmi Dalsaldı ise herhangi bir rahatsızlığının olmadığını söyleyerek, “Başından beri beraberdik, yol arkadaşlığımız vardı. Televizyonda yaptığımız bizim çocukluk hayalimizdi o çok iyi muhteşem bir yazardı. O yazardı ben de yazdığı karakterleri seslendirirdim. Öyle başladı bizim hikayemiz aynı zamanda muhteşem bir adamdı, merhametli, sakin dürüst. Nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz” diye konuştu.

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