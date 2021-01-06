Senato çoğunluğunu belirleyecek olan Georgia seçimleri tamamlandı

ABD Senatosunda çoğunluğu belirleyecek olan ve iki senatör koltuğu için Georgia’da devam eden oy kullanma işlemi bu akşam itibari ile tamamlandı.

Halen görev yapmakta olan Cumhuriyetçi senatörler David Perdue ile Kelly Loeffler‘a karşı güçlü bir yarış yürüten Demokrat parti adayları Jan Ossoff ve Raphale Warnock’un beraber seçilmesi durumunda ABD senatosunda sandalye sayısı 50-50 eşitlenecek.

Bu durumda eşit olan oylamalarda Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in kullanacağı oyun belirleyici olmasından dolayı senatoda Demokratlar üstünlük sağlayacak.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti adaylarının partilerinden büyük destek gördüğü seçimlerde ABD Başkanı Trump’ın Cumhuriyetçi Parti adaylarına açık desteği bulunurken yarın kongrede Başkanlığının onaylanması beklenen Joe Biden da Demokrat adaylara destek verdi.

Başkan Trump’ın eleştirdiği ve Başkanlık seçim sonuçları ile ilgili baskı kurmaya çalıştığı Georgia Eyaletinde gerçekleşen senatör seçimlerinde kesinleşmiş resmî sonuçların açıklanmasının birkaç gün sürebileceği konusunda uyarıda bulunan yetkililer sayımın titizlikle gerçekleştirildiğini söyledi.

Yerel saat ile 19:00’da kapanan sandıklardan alınan ilk sonuçlara göre ise Purdue, Ossoff’Un %0.4 önünde ilerlerken Warnock ise Loeffler’in %0.4 önünde. Sayılan oy miktarı ise henüz kullanılan oyların sadece %67’si.

