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Senato'da aklanan Donald Trump: Cehennemi yaşadık, yapılan adil değildi

07.02.2020 06:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da aklanması sonrası yaptığı basın toplantısında, siyasi rakiplerini küfürlü ifadeler de içeren cümlelerle hedef aldı. Donald Trump, süreci, "Cehennemi yaşadık, yapılan adil değildi. Yanlış bir şey yapmadık" şeklinde değerlendirdi.

Senato'da aklanan Donald Trump: Cehennemi yaşadık, yapılan adil değildi

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da aklanması sonrası yaptığı basın toplantısında, siyasi rakiplerini küfürlü ifadeler de içeren cümlelerle hedef aldı.

ABD siyasetini uzun süredir meşgul eden azil süreci, Çarşamba günü Senato'da yapılan son oylamayla sona erdi.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu oylamada Trump aklandı ve ertesi gün zafer konuşması için medyanın karşısına çıktı.

"Bizim çok güzel bir ifademiz var. Bunun kulağa hiç bu kadar güzel geleceğini düşünmemiştim" diyen Trump, bu ifadenin "mutlak beraat" olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'da destekçileri ve kabines ile dolu olan bir salonda konuşan Donald Trump, süreci, "Cehennemi yaşadık, yapılan adil değildi. Yanlış bir şey yapmadık" şeklinde anlattı.

Trump konuşmasında ABD yazılı basınını da hedef aldı.

Washington Post gazetesinin "Trump aklandı" manşetini göstererek "Bu hakkımda yazdıkları ilk iyi şey" dedi.

Donald Trump, basın toplantısında küfürlü bir ifade de kullandı.

2016 seçimlerinde Rusya ile gizli anlaşmalar yapıldığına ilişkin Adalet Bakanlığı soruşturması için, "Tamamı zırvalıktı" (bullshit) dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna iddiaları sonrası Trump hakkında azil sürecini işleme koymuştu.

Pelosi, Trump için dua ettiğini de söylemişti.

Trump'a destek en yüksek seviye**sin**de

Beyaz Saray'daki basın toplantısında buna atıf yapan Trump, Pelosi için "Dua ettiğinden bile şüpheliyim" dedi.

Trump aklanma sonrası, 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçiminde, ikinci bir dört yıl için seçime girecek.

Kamuoyu araştırma şirketi Gallup'un verilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump'a kamuoyu desteği, yüzde 49 ile en yüksek seviyeye çıkmış durumda.

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