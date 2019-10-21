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Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2019 08:23 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı sürecinde Türkiye karşıtı tutumu ile öne çıkan ABD'li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, Suriye'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden ABD birliklerini çekme kararını en çok eleştirenlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, şu anda 'tarihi çözümlerin' mümkün olduğunu söyledi.

Reuters'ın geçtiği habere göre, Graham, Fox News'e yaptığı açıklamada, haftasonu Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye ve Suriye'deki Kürtlerin güvenliklerinin sağlanması ve IŞİD'in zaptedilmesi konusunda daha iyimser olduğunu belirtti.

Graham, 'Sunday Morning Futures' programına yaptığı açıklamada, "eğer kartlarımızı doğru oynarsak Suriye'de yıllardır elimizden kaçırdığımız tarihi çözümlere sahip olabileceğimiz konusunda çok daha iyimserim" dedi.

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SURİYE'DE 'KÜRT GÜÇLERİ İLE PETROL İŞBİRLİĞİ' AÇIKLAMASI

Haberde, Graham'ın, ABD ve onun uzun süreli müttefiki olan 'Kürt güçlerinin' Suriye'deki petrol sahalarını modernize etmek için bir girişim kurabilecekleri ve elde edilen gelirin de Kürtlere gidebileceğine dair ifadeleri de yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD YPG senatör graham Donald Trump

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