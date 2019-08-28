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Sendika başkanlarından Kılıçdaroğlu’na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 19:10 | Son Güncelleme

DİSK, KESK, Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği başkanları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca , KESK Eş Başkanları Aysun Gezen Mehmet Bozgeyik, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Sinan Adıyaman ile Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Başkanı Selçuk Uluata’yı parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

Sendika başkanlarından Kılıçdaroğlu’na ziyaret

DİSK, KESK, Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği başkanları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca , KESK Eş Başkanları Aysun Gezen Mehmet Bozgeyik, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Sinan Adıyaman ile Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Başkanı Selçuk Uluata’yı parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

Sendika başkanlarından Kılıçdaroğlu’na ziyaret

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