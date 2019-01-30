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Sendika binasına tombala baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:06 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, daha önce de birçok kez kumar oynatıldığı gerekçesiyle baskın yapılan sendika binasına operasyon düzenlendi.

Sendika binasına tombala baskını

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, daha önce de birçok kez kumar oynatıldığı gerekçesiyle baskın yapılan sendika binasına operasyon düzenlendi. Operasyonda, tombala oynadığı belirlenen 95 kişiye toplam 44 bin 935 TL para cezası kesildi. Sendika Başkanı A.K.S. hakkında da işlem yapıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara Caddesi Naldöken Mahallesi mevkisindeki İzmir İnşaat İşçileri Sendikası binasında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün akşam saatlerinde binaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 95 kişiye toplam 44 bin 935 TL para cezası kesildi. Binada yapılan aramada, 2 projeksiyon cihazı, 90 tombala topu, 3 bin 200 tombala pulu ve 100 tombala kartı ele geçirildi. Sendika Başkanı A.K.S. hakkında da kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Sendika binasına tombala baskını

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