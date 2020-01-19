HABER
  4. Sendikalardan şubatta 40 bin ek öğretmen atanması talebi

Sendikalardan şubatta 40 bin ek öğretmen atanması talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 18:18 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: - "700 bine yaklaşmış atama bekleyen öğretmen arkadaşımız varken 20 bin atamayı asla kabul etmiyoruz"

Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir-Sen öncülüğünde toplanan bir grup atama bekleyen öğretmen, şubat ayında atanacak öğretmen sayısına 40 bin kadro ilave edilmesini talep etti.

Türkiye'nin birçok ilinden gelerek Ulus'taki Atatürk heykeli önünde toplanan grup, Milli Eğitim Bakanlığınca şubat ayında atanacak öğretmen sayısına, yetersiz olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

İstiklal Marşı okuyan grup, taleplerini anlatan sloganlar attı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, burada yaptığı konuşmada, hükümet tarafından şubatta 20 bin öğretmen ataması yapılacağının açıklandığını ancak bu sayının yeterli olmadığını söyledi.

Öngörülen atama sayısına 40 bin kadronun ilave edilmesi gerektiğini belirten Geylan, yaptıkları araştırmaya göre 69 ilde 103 bin öğretmen açığının bulunduğunu savundu.

Geylan, "Bir yanda 100 bine yakın ücretli öğretmen çalıştırıyorsunuz, bir yanda 150 bine yakın öğretmen açığımız var. ir yanda 700 bine yaklaşmış atama bekleyen arkadaşımız varken 20 bin atamayı asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi de öğretmen atamalarında sayı artırılıncaya dek mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Açıklamaların ardından atama bekleyen müzik öğretmenleri kısa konser verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!
38. Uluslararası Devecilik Festivali’ne binlerce kişi akın etti38. Uluslararası Devecilik Festivali’ne binlerce kişi akın etti
Özel harekat polisleri, dualarla Barış Pınarı bölgesine uğurlandıÖzel harekat polisleri, dualarla Barış Pınarı bölgesine uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atanamayan öğretmen Eğitim Bir Sen Latif Selvi öğretmen Talip Geylan Türk Eğitim Sen

En Çok Okunan Haberler

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Yeni gelişme! Evrakları hazır...

Yeni gelişme! Evrakları hazır...

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık tutmak isterken feci şekilde can verdi

Balık tutmak isterken feci şekilde can verdi

Libya'nın başkentinde patlama sesleri

Libya'nın başkentinde patlama sesleri!

13 yıl oldu! Hrant Dink öldürüldüğü yerde anıldı

13 yıl oldu! Hrant Dink öldürüldüğü yerde anıldı

Kütahya’da 5 bin 350 tarihi eser ele geçirildi

5 bin 350 tarihi eser ele geçirildi!

Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Denizli'de dehşet! Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü

Damadını pompalı tüfekle öldürdü! Akılalmaz iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.