Senegal Cumhurbaşkanı, Filistin Müftüsünü kabul etti

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i kabul etti.

Senegal Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Şeyh Hüseyin’in, kendisini makamında ağırlayan Sall'e, Senegal halkının Filistin'e verdiği destek için teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

Görüşmeye Filistin'in Dakar Büyükelçisi Safwat Ibraghit de katıldı.

Şeyh Hüseyin, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinde Kudüs'ün İslam kültür başkenti olarak tanınması etkinlikleri çerçevesinde Dakar'da bulunuyor.

Filistin Müftüsü Hüseyin, 1 Aralık'a kadar sürecek ziyaretinde Senegal'in önemli dini topluluklarını da ziyaret edecek.

Etkinlikler kapsamında "Kudüs, İslam Kültürü'nün kalıcı başkenti" adında bir sergi ile "Filistin ile dayanışma: Çözümün kalbinde Kudüs" başlıklı bir konferans da gerçekleştirilecek.

