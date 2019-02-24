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Senegal Cumhurbaşkanını seçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 13:17 | Son Güncelleme

Yerel saatle 08.00'de oy kullanma işleminin başladığı Senegal'de seçimler sakin bir ortamda geçiyor - Senegalli seçmen Mamadou Lo: - "Senegal halkına güzel bir seçim temennisinde bulunuyorum. İnşallah herkes oy kullanır" - Seçmen Muhammed Mara: - "Umarım seçim bitimine kadar hiçbir sorun yaşanmaz. Seçilecek cumhurbaşkanının her konuda halka karşı şeffaf olmasını istiyorum"

Senegal'de cumhurbaşkanı seçimi için yerel saatle 08.00'de (TSİ 11.00) başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'ye (TSİ 20.00) kadar sürecek.

Başkent Dakar'daki oy kullanma merkezlerinde ortamın gayet sakin olduğu, seçmenlerin erken saatlerden itibaren oylarını kullanmak için sıraya girdiği gözlendi.

Senegalli seçmen Mamadou Lo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir engelle karşılaşmadan rahatça oy kullandığını belirtti.

"Tüm Senegal halkına güzel bir seçim temennisinde bulunuyorum. İnşallah herkes oy kullanır. Böylece milletin iradesi sandığa yansır." diyen Lo, yeni cumhurbaşkanından kalkınmayı devam ettirmesini istedi.

Mamadou Lo, "Yeni cumhurbaşkanı, aynı da olsa farklı da olsa çalışmaları devam ettirmeli. Gençlere daha fazla iş imkanı sunulmalı." ifadesini kullandı.

Bir diğer seçmen Muhammed Mara da güzel bir seçim sürecinden geçildiğini söyledi.

Mara, "Umarım seçim bitimine kadar hiçbir sorun yaşanmaz. Seçilecek cumhurbaşkanının her konuda halka karşı şeffaf olmasını istiyorum." diye konuştu.

- Yaklaşık 7 milyon seçmen

Toplam 6 milyon 683 bin 43 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Senegal'de, Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın yanısıra Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madicke Niang ve Issa Sall, 11. cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor.

İkinci dönem tekrar görev yapmak isteyen Macky Sall ile Idrissa Seck'in öne çıktığı seçimin ilk turunda herhangi bir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek.

Seçmenler, yurt içinde 14 bin 651 sandıkta, yurtdışında 746 sandıkta oy kullanıyor. Yurtdışında 309 bin 592 seçmen bulunuyor.

Seçim güvenliği için 8 bin üniformalı ve binlerce sivil polis görevlendirildi.

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