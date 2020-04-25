Senegal, Madagaskar'ın ürettiği 'Kovid-19 bitkisel ilacı'nı sipariş eden ilk ülke oldu

Senegal, Madagaskar'ın hafta başında tanıttığı ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiğini iddia ettiği "Covid Organics" adlı bitkisel ilacı ilk sipariş eden ülke oldu.

Paylaşımında, "Afrika harekete geçti ve Kovid-19'a karşı korunuyor. Senegal, geliştirdiği Covid-Organics bitkisel ilacından dolayı Madagaskar'ı tebrik etti ve ilk siparişini verdi." açıklamasını yapan Rajoelina, desteğinden dolayı mevkidaşı Sall'a teşekkür etti.

Rajoelina, mesajının devamında "Yaşasın Afrika ve Afrika'nın tabii zenginliği" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi de mevkidaşı Rajoelina'yı arayarak söz konusu ilaç ve laboratuvar çalışmalarından dolayı desteklerini iletti.

MADAGASKAR'DA KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI YOK

Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ve aktif vaka sayısının 122 olduğu Madagaskar'da, virüs bulaşan 61 kişi sağlığına kavuştu.

ÖĞRENCİLERE "COVID ORGANICS" İLACI ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR

Salgın kısıtlamalarının hafifletildiği ve 22 Nisan'da eğitim öğretimin yeniden başladığı ülkede yönetim, okullarda öğrencilere "Covid Organics" ilacını ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.