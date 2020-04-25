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Senegal, Madagaskar'ın ürettiği 'Kovid-19 bitkisel ilacı'nı sipariş eden ilk ülke oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2020 00:54 | Son Güncelleme

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Twitter hesabından, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştüğünü ve bu ülkenin Kovid-19'a karşı artemisia ve birçok şifalı ottan ürettikleri bitkisel ilacı sipariş ettiğini duyurdu.

Senegal, Madagaskar'ın ürettiği 'Kovid-19 bitkisel ilacı'nı sipariş eden ilk ülke oldu

Senegal, Madagaskar'ın hafta başında tanıttığı ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiğini iddia ettiği "Covid Organics" adlı bitkisel ilacı ilk sipariş eden ülke oldu.

Paylaşımında, "Afrika harekete geçti ve Kovid-19'a karşı korunuyor. Senegal, geliştirdiği Covid-Organics bitkisel ilacından dolayı Madagaskar'ı tebrik etti ve ilk siparişini verdi." açıklamasını yapan Rajoelina, desteğinden dolayı mevkidaşı Sall'a teşekkür etti.

Rajoelina, mesajının devamında "Yaşasın Afrika ve Afrika'nın tabii zenginliği" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi de mevkidaşı Rajoelina'yı arayarak söz konusu ilaç ve laboratuvar çalışmalarından dolayı desteklerini iletti.

MADAGASKAR'DA KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI YOK

Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ve aktif vaka sayısının 122 olduğu Madagaskar'da, virüs bulaşan 61 kişi sağlığına kavuştu.

ÖĞRENCİLERE "COVID ORGANICS" İLACI ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR

Salgın kısıtlamalarının hafifletildiği ve 22 Nisan'da eğitim öğretimin yeniden başladığı ülkede yönetim, okullarda öğrencilere "Covid Organics" ilacını ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

İLACIN ANA MADDESİNİ KEŞFEDEREK SAFLAŞTIRAN BİLİM İNSANI NOBEL ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

Çinli bilim insanı Youyou Tu'ya keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nü kazandıran artemisinin maddesi, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü (IMRA) bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan bağışıklığı güçlendirici "Covid Organics"i geliştirmişti.

KAMERALAR ÖNÜNDE İÇMİŞTİ

Rajoelina, Kovid-19 karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı 20 Nisan'da kameralar önünde içmişti.

DSÖ, BU MADDELERİN HASTAIĞI İYİLEŞTİRDİĞİNE DAİR HİÇBİR KANIT BULUNMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

(AA=

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