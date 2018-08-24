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Senegal'de 425 mahkuma Kurban Bayramı affı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 21:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Kurban Bayramı münasebetiyle 425 mahkumu affetti

Batı Afrika ülkesi Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall, Kurban Bayramı nedeniyle 425 mahkumu affetti.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Sall'in, Kurban Bayramı münasebetiyle adi suçlardan hüküm giyen 425 mahkum için af yetkisini kullandığı belirtildi.

Afla salıverilenler arasında hasta ve 18 yaş altındaki mahkumlar da bulunuyor.

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