Senegal'in başkenti Dakar'da Batı Afrika'nin en büyük camisi Massalikoul Jinan'ın cuma günü yüz binlerin katıldığı açılışında başlayan barış rüzgarı esmeye devam ediyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall'in dargın olduğu ve 7 yıldır aynı ortamda bulunmadığı önceki Cumhurbaşkanı Abdoullaye Wade ile Cuma namazında yan yana saf tutması ve camiden el ele çıkması ülkede bayram havası yarattı.

İkilinin verdiği sıcak mesajlar ülke medyasında geniş yer buldu. Söz konusu yakınlaşma hafızalarda tazeliğini korurken, bu kez de başkent Dakar'da önemli bir af haberi gündem oluşturdu.

- Eski Dakar Belediye Başkanına af

Cumhurbaşkanı Macky Sall, kendisinin siyasi rakibi olarak görülen ve yolsuzluk ile para aklama suçlamasıyla 2017'den bu yana tutuklu bulunan eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall'i afetti.

Khalifa Sall ve aynı davada hüküm giyen kurmayları Mbaye Touré ile Yaya Bodian'ın Macky Sall imzalı af kararnamesi Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlandı.

Kararnameden sonra tutuklu eski Dakar Belediye Başkanı Sall ve kurmayları hapisten çıktı.