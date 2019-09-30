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Senegal'de "barış rüzgarı" esmeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 00:13 | Son Güncelleme

Cuma namazında 7 yıldır dargın olduğu selefiyle yan yana saf tutan ve camiden el ele çıkan Cumhurbaşkanı Macky Sall, bu sefer tutuklu eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall'i affetti - Af kararından sonra eski belediye başkanı hapisten salıverildi

Senegal'in başkenti Dakar'da Batı Afrika'nin en büyük camisi Massalikoul Jinan'ın cuma günü yüz binlerin katıldığı açılışında başlayan barış rüzgarı esmeye devam ediyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall'in dargın olduğu ve 7 yıldır aynı ortamda bulunmadığı önceki Cumhurbaşkanı Abdoullaye Wade ile Cuma namazında yan yana saf tutması ve camiden el ele çıkması ülkede bayram havası yarattı.

İkilinin verdiği sıcak mesajlar ülke medyasında geniş yer buldu. Söz konusu yakınlaşma hafızalarda tazeliğini korurken, bu kez de başkent Dakar'da önemli bir af haberi gündem oluşturdu.

- Eski Dakar Belediye Başkanına af

Cumhurbaşkanı Macky Sall, kendisinin siyasi rakibi olarak görülen ve yolsuzluk ile para aklama suçlamasıyla 2017'den bu yana tutuklu bulunan eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall'i afetti.

Khalifa Sall ve aynı davada hüküm giyen kurmayları Mbaye Touré ile Yaya Bodian'ın Macky Sall imzalı af kararnamesi Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlandı.

Kararnameden sonra tutuklu eski Dakar Belediye Başkanı Sall ve kurmayları hapisten çıktı.

- Cumhurbaşkanı görevden almıştı

Mayıs 2017'den bu yana başkent Dakar'daki Reubeuss Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sall, "yolsuzluk", "dolandırıcılık" ve "para aklamak" suçlarından Dakar Ceza Mahkemesince yargılanmış, mahkeme, kamuya ait 3 milyon doları zimmetine geçirmekle suçladığı eski Belediye Başkanı Sall'i 5 yıl hapse ve 10 milyon dolar cezaya mahkum etmişti.

Sall de Dakar Temyiz Mahkemesine ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) bağlı Adalet Divanı'na başvurmuş ancak temyiz mahkemesi Sall'in cezasını onamıştı.

Cumhurbaşkanı Sall, geçen yıl eylül ayında mahkumiyet kararı onanan Khalifa Sall'in belediye başkanlığı görevine son vermiş, mecliste yapılan oylamayla bu göreve Soham Wardini getirilmişti.

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