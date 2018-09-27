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Senegal'de bir gencin Fransız askerleri tarafından darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 06:19 | Son Güncelleme

Restoranda çıkan kavga sırasında bir genci darbettikleri öne sürülen 5 Fransız askerden biri tutuklandı

Senegal'de, 16 Eylül'de bir restoranda çıkan kavgada Senegalli bir genci darbettikleri öne sürülen 5 Fransız askerden birinin tutuklandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 31 yaşındaki Oumar Watt'ı darbederek komaya girmesine neden olduğu iddia edilen 5 Fransız askerinden biri savcılık kararıyla tutuklandı.

Tedavisi süren Oumar Watt ise halen komada bulunuyor.

Senegal basınına göre, sivil giyimli askerler, arkadaşlarının yanında bulunan Watt'ın kız kardeşine ve gruptaki bir kız arkadaşına sözlü tacizde bulunmuştu. Bunun üzerine çıkan tartışmada, sarhoş olduğu iddia edilen askerlerden biri Watt'ın başına vurarak bilincini kaybetmesine neden olmuştu.

Polisin müdahalesi sonrası gözaltına alınan askerler 24 saat geçmeden serbest bırakılmıştı.

Başkent Dakar'daki Fransız ordu komutanlığından yapılan açıklamada, askerlere yönelik suçlamalar reddedilmiş, olayın hırsızlık girişimi ve şiddet sonucu meydana geldiği ileri sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Fransız askeri Senegal tutuklandı

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