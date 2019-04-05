Senegal'de kardeşlik ve hoşgörü kendini selamlaşmada gösteriyor

ALAATTİN DOĞRU - Batı Afrika ülkesi Senegal'de kardeşlik, misafirperverlik ve hoşgörü geleneğinin yansıması olarak görülen selamlaşmak, günlük yaşantıda önemli yer tutuyor.
Afrika'da 'teranga' (misafirperverlik) ülkesi olarak nam salan Senegal, güler yüzlü insanları, sıcakkanlı kültür ve gelenekleriyle selamlaşmanın hakkını fazlasıyla veriyor.
İslami geleneğin ve ülke kültürünün değerli bir mirası olarak kabul edilen bu adet, yüzde 94'ü Müslüman olan ülkede sokaktan resmi kurumlara kadar her yerde özenle yaşatılıyor.
Klasik selamlaşma tarzından farklı olarak birbiri ardına sorulan hal hatır cümleleriyle kurulan diyaloglar, ev ahalisinden, evin kedisine hatta varsa kişinin arabasının durumunun sorulmasına kadar uzayıp gidiyor.
Yolda, restoranda ya da sokakta karşılaşan tanıdık iki Senegalli, ritimle tokalaştıktan sonra birbirlerinin ellerini öpüp alınlarına koyuyor. Hareketi ellerini omuzlara götürmekle sonlandırıyor.
Devamında uzun fakat bir o kadar da sıcak diyaloglar kendini gösteriyor. Arada ellerin tokuşturulması unutulmuyor.
Bir ritim halinde ortaya konulan bu uygulama kimse tarafından yadırganmıyor. Her yaştan Senegalli, bu kültürü her yerde yaşatmaya gayret gösteriyor.
- Yabancıların dikkatini çekiyor
Yabancıların Senegal'e ilk geldiğinde dikkatini hemen çeken bu adet, zamanla onların da benimseyerek yaşantılarına kattığı bir davranış biçimine dönüşüyor.
Bu sıcak geleneği sürdüren Senegallilerden başkent Dakar'da yaşayan Ebubekir Sow Sarr (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, selamlaştığında kendisini daha güven içinde hissettiğini söyledi.
Uzunca selamlaşmanın muhatabıyla olan diyaloğuna samimiyet kattığına inanan Sarr, bu samimiyetin arkadaşlıkların ve dostlukların ömrünü uzattığı değerlendirmesinde bulundu.
- "Peygamberimizin mirası"
Sarr, "Selamlaşmak Hz. Peygamberimizden bize kalan bir mirastır. Senegal'de sadece 'selamünaleyküm' deyip kaçmıyoruz. Selamlaşırken güzelce hal hatır soruyoruz, sırayla ailelerimizi, çocuklarımızı, işimizi, arkadaşlarımızı varsa evcil hayvanlarımızı, arabamızı da sormayı unutmuyoruz." diyerek uzunca selamlaşmanın ülkede muhatabına değer vermenin göstergesi olduğunu dile getirdi.
Kısa selamlaşmanın karşıdaki kişiyi ve çevredeki insanları bazen sinirlendirdiğine dikkati çeken Sarr, bu kısalığın Senegal'de ayıp sayıldığının ve tasvip edilmediğinin altını çizdi.
Sarr, hafızlık okulunda aşçı olduğunu belirterek, buradaki talebe ve personelle her fırsatta selamlaşmaya dikkat ettiğini ifade etti.
Okul hocalarından Muhammed Dem de hafızlarla güzelce selamlaştıktan sonra derse başladığını anlattı.