Senegal'de kardeşlik ve hoşgörü kendini selamlaşmada gösteriyor

ALAATTİN DOĞRU - Batı Afrika ülkesi Senegal'de kardeşlik, misafirperverlik ve hoşgörü geleneğinin yansıması olarak görülen selamlaşmak, günlük yaşantıda önemli yer tutuyor.

Afrika'da 'teranga' (misafirperverlik) ülkesi olarak nam salan Senegal, güler yüzlü insanları, sıcakkanlı kültür ve gelenekleriyle selamlaşmanın hakkını fazlasıyla veriyor.

İslami geleneğin ve ülke kültürünün değerli bir mirası olarak kabul edilen bu adet, yüzde 94'ü Müslüman olan ülkede sokaktan resmi kurumlara kadar her yerde özenle yaşatılıyor.

Klasik selamlaşma tarzından farklı olarak birbiri ardına sorulan hal hatır cümleleriyle kurulan diyaloglar, ev ahalisinden, evin kedisine hatta varsa kişinin arabasının durumunun sorulmasına kadar uzayıp gidiyor.

Yolda, restoranda ya da sokakta karşılaşan tanıdık iki Senegalli, ritimle tokalaştıktan sonra birbirlerinin ellerini öpüp alınlarına koyuyor. Hareketi ellerini omuzlara götürmekle sonlandırıyor.

Devamında uzun fakat bir o kadar da sıcak diyaloglar kendini gösteriyor. Arada ellerin tokuşturulması unutulmuyor.