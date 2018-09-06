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Senegal'de muhalefetten ortak aday planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 02:15 | Son Güncelleme

Muhalefet, gelecek şubat ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine tek adayla girmeyi planlıyor

Senegal'de muhalefetin, gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Macky Sall'in karşısına ortak aday çıkarmayı planladığı belirtildi.

Mart ayında bağımsız olarak adaylığını duyuran Profesör İbrahima Sylla, yerel basına yaptığı açıklamada muhalefetin önemli isimleriyle tek aday çıkarma üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

İki hafta içinde adayı kesinleştireceklerini kaydeden Sylla, 45 kentte varlık gösterdiklerini bu nedenle Macky Sall'i iktidardan indirmelerinin zor olduğunu vurguladı.

Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin Şubat 2019'da yapılması planlanıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'nin oğlu Karim Wade'nin 2019 seçimleri için adaylık başvurusu temmuz başında reddedilmişti. Karim Wade, babasının 2000-2012 yıllarındaki yönetimi sırasında bakanlık görevinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Mart 2015'te 6 yıl hapis, 200 milyon dolardan fazla da para cezasına çarptırılmıştı.

Macky Sall'in güçlü rakiplerinden, Dakar'ın hapisteki eski Belediye Başkanı Khalifa Sall hakkındaki 5 yıllık hapis cezası ve para cezasının 30 Ağustos'ta temyiz mahkemesi tarafından onanmasıyla, Khalifa Sall'in 2019'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerine katılamayacağı da kesinleşmişti.

Senegal anayasasına göre, mahkumiyeti olan kişiler cumhurbaşkanı olamıyor.

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