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Senegalli genci darbeden Fransız asker hapse atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 01:13 | Son Güncelleme

Senegalli genci darbeden Fransız asker hapse atıldı

Senegal'de, 16 Eylül'de bir restoranda çıkan kavgada Senegalli bir genci darbettikleri öne sürülen 5 Fransız askerden biri savcılık soruşturmasının ardından hapse girdi.

Yerel basındaki haberlere göre, 31 yaşındaki Oumar Watt'ı darbederek komaya girmesine neden olduğu iddia edilen ve gözaltında bulunan Fransız asker, yapılan kovuşturmanın ardından Rebeuss hapishanesine nakledildi.

Tedavisi süren Oumar Watt halen komada bulunuyor.

Senegal basınına göre, sivil giyimli askerler, arkadaşlarının yanında bulunan Watt'ın kız kardeşine ve gruptaki bir kız arkadaşına sözlü tacizde bulunmuştu. Bunun üzerine çıkan tartışmada, sarhoş olduğu iddia edilen askerlerden biri Watt'ın başına vurarak bilincini kaybetmesine neden olmuştu.

Polisin müdahalesi sonrası gözaltına alınan askerler, 24 saat geçmeden serbest bırakılmıştı, gelen tepkiler üzerine askerlerin biri tekrar gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransız askeri hapis Senegal

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