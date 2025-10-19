Senin evdeki süper gücün bu testin sonunda!

Süper gücünü öğrenmek için teste başlayalım!

1/8 Söyle bakalım, evin kaç odalı? 1+0 2 oda bir salon. Bir odam var bir de salon. 3 odalı. 4 odalı. Temizliği zor oluyor...

2/8 Evine adım atar atmaz karşılaşacağımız koku genellikle ne oluyor? Beyaz sabun kokusu. Çiçek kokulu yüzey temizleyici. Parfümümün kokusu! Ay kesin yemek kokar ya...

3/8 Evinde hiç tablo var mı? EVET HAYIR

4/8 Peki evin güneş görüyor mu? EVET HAYIR

5/8 Evinde en çok hangi renk hakim diye sorsak?

6/8 Diyelim ki daha güzel bir ev buldun ve en erken bir ay sonra evinden taşınmak zorunda kalacaksın. Yine de taşınır mıydın? Arkama bile bakmazdım! Elbette başta düşünürdüm ama taşınırdım hemen. Benim için biraz zor olurdu ama eşyalarımı yavaş yavaş hazırlardım. Şu anki evimden memnunum ya... Alıştım bir kere.

7/8 Evinde en rahat hissettiğin, hiç kopamadığın ve sürekli orada olmak istediğin köşesi hangisi?