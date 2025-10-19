Senin evdeki süper gücün bu testin sonunda!

1/8
Söyle bakalım, evin kaç odalı?
Bir odam var bir de salon.
4 odalı. Temizliği zor oluyor...
2/8
Evine adım atar atmaz karşılaşacağımız koku genellikle ne oluyor?
Çiçek kokulu yüzey temizleyici.
Ay kesin yemek kokar ya...
3/8
Evinde hiç tablo var mı?
4/8
Peki evin güneş görüyor mu?
6/8
Diyelim ki daha güzel bir ev buldun ve en erken bir ay sonra evinden taşınmak zorunda kalacaksın. Yine de taşınır mıydın?
Elbette başta düşünürdüm ama taşınırdım hemen.
Benim için biraz zor olurdu ama eşyalarımı yavaş yavaş hazırlardım.
Şu anki evimden memnunum ya... Alıştım bir kere.
8/8
Son olarak şunu soralım: Senin evini "kendi evin" yapan şey bunlardan hangisi?
Depolama alanlarının çok olması.
Manzarasının çoook güzel olması.
Gelen bütün misafirlerin kendisini evindeymiş gibi hissetmesi.