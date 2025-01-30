KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Senin evin minimalist mi, maksimalist mi?

Senin evin minimalist mi, maksimalist mi?

03.01.2025 16:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev dekorasyonu kişiliğinin bir yansımasıdır. Peki, sen sade bir düzen mi yoksa renkli ve detaylı bir atmosfer mi seviyorsun?

Senin evin minimalist mi, maksimalist mi?

Bu test sayesinde, dekorasyon tarzını eğlenceli bir şekilde keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım!

Senin evin minimalist mi, maksimalist mi?

1/8

Evinin dekorasyonunu tek kelimeyle tanımlayabilir misin?

Evinin dekorasyonunu tek kelimeyle tanımlayabilir misin?
Ferah
Renkli
Gösterişli
2/8

Oturma odan için bir tablo seçmen gerekiyor. Hangi tarzı tercih edersin?

Oturma odan için bir tablo seçmen gerekiyor. Hangi tarzı tercih edersin?
Tek bir büyük ve sade sanat eseri.
Anlamlı, hikâyesi olan bir tablo.
Parlak ve dikkat çekici bir tablo.
3/8

Misafirlerin evine geldiğinde genelde ne der?

Misafirlerin evine geldiğinde genelde ne der?
"Ne kadar düzenli ve rahat bir yer!"
"Burada çok güzel bir enerji var!"
"Oldukça sade ve huzur verici bir yer!"
4/8

Depolama konusunda nasılsın?

Depolama konusunda nasılsın?
Eşyalarım her zaman düzenli çekmecelerde.
Sevdiğim eşyalarımı sergilemeyi severim.
Her şey kolay ulaşılabilir yerlerde olmalı.
5/8

Şimdi de salonuna uygun tarzda bir avize seç bakalım. 👇

6/8

Mobilya seçerken en çok neye dikkat edersin?

Mobilya seçerken en çok neye dikkat edersin?
Modeline ve kullanışlı olup olmamasına.
Fiyat ve performansa göre karar veririm.
Dayanıklılığını test ederim.
7/8

Evinde bitki var mı?

Evinde bitki var mı?
Evet, bir-iki tane zarif saksı bitkim var.
Etrafta çeşit çeşit bitki dolu.
Bitkiler? Birkaç yapay çiçek yetiyor.
8/8

Son olarak, evinde en kalabalık alan neresi?

Son olarak, evinde en kalabalık alan neresi?
Sayamayacağım kadar çok eşyayla mutfak...
En çok kullandığım eşyalar orada olduğu için banyo.
Ne bulursam oraya koyuyorum, yatak odası.
Anahtar Kelimeler:
philips Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.