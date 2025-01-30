Bu test sayesinde, dekorasyon tarzını eğlenceli bir şekilde keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım!
Senin evin minimalist mi, maksimalist mi?
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Evinin dekorasyonunu tek kelimeyle tanımlayabilir misin?
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Oturma odan için bir tablo seçmen gerekiyor. Hangi tarzı tercih edersin?
Tek bir büyük ve sade sanat eseri.
Anlamlı, hikâyesi olan bir tablo.
Parlak ve dikkat çekici bir tablo.
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Misafirlerin evine geldiğinde genelde ne der?
"Ne kadar düzenli ve rahat bir yer!"
"Burada çok güzel bir enerji var!"
"Oldukça sade ve huzur verici bir yer!"
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Depolama konusunda nasılsın?
Eşyalarım her zaman düzenli çekmecelerde.
Sevdiğim eşyalarımı sergilemeyi severim.
Her şey kolay ulaşılabilir yerlerde olmalı.
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Şimdi de salonuna uygun tarzda bir avize seç bakalım. 👇
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Mobilya seçerken en çok neye dikkat edersin?
Modeline ve kullanışlı olup olmamasına.
Fiyat ve performansa göre karar veririm.
Dayanıklılığını test ederim.
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Evinde bitki var mı?
Evet, bir-iki tane zarif saksı bitkim var.
Etrafta çeşit çeşit bitki dolu.
Bitkiler? Birkaç yapay çiçek yetiyor.
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Son olarak, evinde en kalabalık alan neresi?
Sayamayacağım kadar çok eşyayla mutfak...
En çok kullandığım eşyalar orada olduğu için banyo.
Ne bulursam oraya koyuyorum, yatak odası.