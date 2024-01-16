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  4. 'Senin kanını içeceğim' diyerek tehdit etmişti! Cezası belli oldu

'Senin kanını içeceğim' diyerek tehdit etmişti! Cezası belli oldu

16.01.2024 14:59 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de Mustafa A. (30), boşanma aşamasındaki eşi B.A.'yı (30), 'Senin kanını içeceğim' diyerek tehdit etti. Tutuksuz yargılanan Mustafa A., 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

'Senin kanını içeceğim' diyerek tehdit etmişti! Cezası belli oldu

Dehşete düşüren olay, geçen yıl 19 Mart'ta meydana geldi. Mustafa A., boşanma aşamasındaki eşi B.A.'ya WhatsApp üzerinden 'Senin kanını içeceğim' yazılı bir mesaj attı. Mağdur kadının şikayeti üzerine Mustafa A. hakkında 'tehdit' suçundan dava açıldı.

"TAHRİK ETTİ"

Kayseri 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Mustafa A., "Tahrik etti. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi. B.A. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

5 AY 18 GÜN HAPİS CEZASI

Davanın karar duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya Mustafa A. ile B.A. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Mustafa A.'yı 'tehdit' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan çiftin boşanma davasının sürdüğü öğrenildi.

(DHA)

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Tehdit Kayseri
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