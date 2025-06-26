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Senin moda ikonunun hangi dizi karakteri?

Moda, sadece ne giydiğinle ilgili değil; kim olduğunu, nasıl hissettiğini ve dünyaya nasıl bir enerji yaydığını da gösterir! Peki sen, hangi ikonik dizi karakterinin moda ruhunu taşıyorsun? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

Senin moda ikonunun hangi dizi karakteri?

Senin moda ikonunun hangi dizi karakteri?

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Gardırobundaki vazgeçilmez parça hangisi?

Etekler
Gömlekler
Elbiseler
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Şimdi de vazgeçemeyeceğin aksesuarını seç bakalım. 👇

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Alışveriş tarzını nasıl tanımlarsın?

Alışveriş tarzını nasıl tanımlarsın?
Trendleri takip ederim.
Bütçeme uygun bir alışveriş yaparım.
Kararsızım, bir şey almam saatler sürer!
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Aşağıdaki şehirlerden hangisinde yaşamak istersin?

New York
Londra
Paris
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Aşağıdaki stillerden hangisi sana daha yakın?

Aşağıdaki stillerden hangisi sana daha yakın?
Feminen ve şık!
Renkli ve enerjik.
Bohem ve özgür.
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Günlük hayatında modayı nasıl kullanırsın?

Günlük hayatında modayı nasıl kullanırsın?
Dikkat çekmek ve havalı görünmek için. 😎
Ruh halimi yansıtmak için!
Kendimi ifade etmek için.
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Bir düğüne davetlisin. Ne giyersin?

Bir düğüne davetlisin. Ne giyersin?
Dantelli, dikkat çekici, uzun bir elbise.
Zarif ama sade bir elbise.
Retro bir kıyafetle fark yaratırım!
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Moda konusunda en çok hangisinden ilham alırsın?

Moda konusunda en çok hangisinden ilham alırsın?
Modacılardan ve sosyal medya fenomenlerinden.
Eski dönem modası bana ilham verir.
Kendi ruh halime göre giyinirim!
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
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