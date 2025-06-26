Senin moda ikonunun hangi dizi karakteri?

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Gardırobundaki vazgeçilmez parça hangisi?
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Alışveriş tarzını nasıl tanımlarsın?
Bütçeme uygun bir alışveriş yaparım.
Kararsızım, bir şey almam saatler sürer!
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Aşağıdaki şehirlerden hangisinde yaşamak istersin?
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Aşağıdaki stillerden hangisi sana daha yakın?
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Günlük hayatında modayı nasıl kullanırsın?
Dikkat çekmek ve havalı görünmek için. 😎
Ruh halimi yansıtmak için!
Kendimi ifade etmek için.
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Bir düğüne davetlisin. Ne giyersin?
Dantelli, dikkat çekici, uzun bir elbise.
Zarif ama sade bir elbise.
Retro bir kıyafetle fark yaratırım!
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Moda konusunda en çok hangisinden ilham alırsın?
Modacılardan ve sosyal medya fenomenlerinden.
Eski dönem modası bana ilham verir.
Kendi ruh halime göre giyinirim!