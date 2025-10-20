Senin ruhun aslında hangi şehirde yaşıyor?

1/8
Sabah uyandığında ilk yaptığın şey ne?
Önce bir kahve içer kendime gelirim.
Telefonu elime alıp bildirimlere bakarım.
Alarmı erteler, biraz daha uyurum.
Günümü planlamadan yataktan kalkmam!
Günlük egzersizimi yaparım.
3/8
Bir yere giderken hangi ulaşımı tercih edersin?
Eğer yakınsa yürümeyi tercih ederim.
4/8
Peki, sosyal hayatın nasıl?
Hep hareketli, her hafta bir plan yaparım!
Arada bir yakın arkadaşlarımla kahve içerim, yeter.
Kalabalık sevmem, dışarı çıkarsam sakin yerleri tercih ederim.
Konser, tiyatro, alışveriş derken yerimde durmam!
5/8
Söyle bakalım, hangi ülkenin mutfağı sana hitap ediyor?
6/8
Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
Her konuda fikri olan biri. 🙄
Sessiz, sakin, kendi halinde...
7/8
Tatil için bir yere gitmek istesen nereyi seçersin?
8/8
Son olarak, hangi tür müzik senin ruhuna iyi geliyor?
Keyfimi, pop müzik yerine getirir!
Rap müzik beni çok motive ediyor!
Sakin biriyim, klasik müzik iyidir.
Beni ben yapan şey caz müzik!