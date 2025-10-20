KADIN

Senin ruhun aslında hangi şehirde yaşıyor?

Bazı insanlar enerjisiyle tam bir metropol insanıdır, bazılarıysa daha sakin bir yaşamın hayalini kurar. Peki senin ruhunun gerçek adresi neresi? Hangi şehirle aynı frekansta olduğunu öğrenmek için testi çöz! 👇

1/8

Sabah uyandığında ilk yaptığın şey ne?

Önce bir kahve içer kendime gelirim.
Telefonu elime alıp bildirimlere bakarım.
Alarmı erteler, biraz daha uyurum.
Günümü planlamadan yataktan kalkmam!
Günlük egzersizimi yaparım.
2/8

Hangi manzara sana kendini daha iyi hissettiriyor?

3/8

Bir yere giderken hangi ulaşımı tercih edersin?

Metro veya otobüs.
Arabamla giderim.
Eğer yakınsa yürümeyi tercih ederim.
En güzeli bisiklet!
Taksi çağırırım.
4/8

Peki, sosyal hayatın nasıl?

Hep hareketli, her hafta bir plan yaparım!
Arada bir yakın arkadaşlarımla kahve içerim, yeter.
Genelde hep evdeyim. 🙄
Kalabalık sevmem, dışarı çıkarsam sakin yerleri tercih ederim.
Konser, tiyatro, alışveriş derken yerimde durmam!
5/8

Söyle bakalım, hangi ülkenin mutfağı sana hitap ediyor?

İtalyan mutfağı
Japon mutfağı
Meksika mutfağı
Hint mutfağı
Türk mutfağı
6/8

Arkadaşların seni nasıl tanımlar?

Enerjik ve esprili.
Her konuda fikri olan biri. 🙄
Sessiz, sakin, kendi halinde...
Maceracı ve özgür ruhlu.
Tam bir sosyal kelebek!
7/8

Tatil için bir yere gitmek istesen nereyi seçersin?

Bali
Roma
Barselona
Amsterdam
Tokyo
8/8

Son olarak, hangi tür müzik senin ruhuna iyi geliyor?

Tam bir metalciyim!
Keyfimi, pop müzik yerine getirir!
Rap müzik beni çok motive ediyor!
Sakin biriyim, klasik müzik iyidir.
Beni ben yapan şey caz müzik!
