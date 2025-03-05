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Senin tarzın hangi yılları yansıtıyor?

05.03.2025 12:12
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Moda trendleri gelip geçici ama bazı stiller zamanın ötesinde! Peki ya senin tarzın? Hangi yılların havasını taşıyorsun?

Senin tarzın hangi yılları yansıtıyor?

Tarzının hangi yıllara ait olduğunu biz sana söyleyelim!

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Dolabını açtığında en çok hangi parçalarla karşılaşıyorsun?

Dolabını açtığında en çok hangi parçalarla karşılaşıyorsun?
Mom jean, oversize gömlek, sneaker.
Bol paça pantolon, çiçekli elbise, platform ayakkabı.
Parlak tayt, mini etek, crop top.
Deri ceket, skinny jean, file çorap.
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Favori ayakkabı modelin hangisi?

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Favori saç kesimini sorsak?

Favori saç kesimini sorsak?
Doğal dalgalı ya da salaş bir topuz.
Uzun, ortadan ayrılmış ve hafif dalgalı.
İnce kaşlar ve cesur renklerle tamamlanan sıkı at kuyruğu.
Kısa kaküller veya dağınık bir bob kesim.
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Aksesuar denince aklına ilk ne geliyor?

Aksesuar denince aklına ilk ne geliyor?
Minimal altın takılar, ince çerçeveli gözlük.
Büyük halka küpeler, altın kol saati.
Minik omuz çantaları, minimal bileklikler.
Choker kolye, deri bileklik, koyu renk makyajla birlikte.
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Favori moda ikonun var mı?

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En sık kullandığın dış giyim parçası hangisi?

En sık kullandığın dış giyim parçası hangisi?
Oversize blazer veya kot ceket.
Püsküllü süet ceket veya uzun hırka.
Suni kürk detaylı ceket veya renkli peluş mont.
Deri ceket veya kapüşonlu sweatshirt.
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Bir vintage mağazasına girdin diyelim. Gözün hemen hangi parçaya kayar?

Bir vintage mağazasına girdin diyelim. Gözün hemen hangi parçaya kayar?
Eski bir mom jeans.
Püsküllü süet bir ceket.
Parlak taşlı mini bir çanta.
Salaş bir tişört.
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Eski fotoğraflarına baktığında en çok neyi düşünüyorsun?

Eski fotoğraflarına baktığında en çok neyi düşünüyorsun?
"Yıllardır aynı tarzdayım ama hiç eskimedi!"
"O kocaman çiçekli elbise ne kadar güzelmiş!"
"Neon far ve lip gloss mükemmelmiş!"
"Siyahlar ve deri ceket… Asla pişman değilim!"
Anahtar Kelimeler:
moda Philips Yaşam Kategorisi
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