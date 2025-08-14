KADIN

Senin tarzın ne kadar abartılı?

Bazıları sadelikten yanayken, bazıları podyuma çıkar gibi bir tarz benimsemeyi tercih eder. Peki sen? Tarzın gerçekten dikkat çekici mi yoksa abartısız güzelliğe mi inanıyorsun? Bu testin sonunda cevabı öğreniyoruz! 👇

1/8

Öncelikle şunu soralım: Dışarı çıkarken ne kadar sürede hazırlanıyorsun?

5 dakikaya hazırım!
15 dakikada makyajımı bile yaparım!
Bana bir 30 dakika verin...
1 saat sürer, çünkü her detay önemli.
Hazırlanmam en az 1 buçuk saat sürüyor.
2/8

Gardırobunda en çok hangi renk var?

Ben siyahların kraliçesiyim!
Nötr tonlar, bejler, toprak renkleri...
Biraz renk var ama çok abartmam.
Pembe, turuncu, yeşil ne ararsan!
Beyazdan vazgeçemem!
3/8

Peki, kombin yaparken önceliğin hangisi?

Her zaman rahatlık!
Şık ve sade olmalıyım.
Küçük bir detayla fark yaratmak.
Olabildiğince dikkat çekmek.
Çok abartı olmadan şık olabilmek.
4/8

Aşağıdakilerden hangisi seni daha iyi tanımlıyor?

Sade ve doğal.
Cool 😎
Her yerde şık!
Cesur ve dikkat çekici.
Gösterişli!
5/8

Söyle bakalım, tırnaklarını nasıl kullanıyorsun?

Oje bile sürmem, doğallıktan yanayım.
Nude tonlar, kısa ve temiz!
Renkli ojelerden vazgeçmem.
Nail art’sız çıkmam evden.
Takma tırnak, simli taşlı, neon…
6/8

En sevdiğin aksesuar hangisi?

Küçük bir halka küpe yeter.
Saatim ve sade bir yüzük.
Renkli çanta ya da ayakkabı.
Güneş gözlüksüz asla! 😎
Tüylü, zincirli gösterişli bir kolye!
7/8

Peki, hangi ünlüyi stil ikonu olarak görüyorsun?

Gigi Hadid
Rihanna
Lady Gaga
8/8

Bir partidesin diyelim, nasıl vakit geçirirsin?

Sessizce bir köşede sohbet ederim.
Dans pistine çıkmadan önce etrafı gözlemlerim.
Dans ederim ama nazikçe...
Kalabalığın tam ortasında kıyafetimle parlıyorum.
DJ beni sahneye çağırmış olabilir. 🙄
