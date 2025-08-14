Senin tarzın ne kadar abartılı?

1/8
Öncelikle şunu soralım: Dışarı çıkarken ne kadar sürede hazırlanıyorsun?
15 dakikada makyajımı bile yaparım!
Bana bir 30 dakika verin...
1 saat sürer, çünkü her detay önemli.
Hazırlanmam en az 1 buçuk saat sürüyor.
2/8
Gardırobunda en çok hangi renk var?
Ben siyahların kraliçesiyim!
Nötr tonlar, bejler, toprak renkleri...
Biraz renk var ama çok abartmam.
Pembe, turuncu, yeşil ne ararsan!
3/8
Peki, kombin yaparken önceliğin hangisi?
Küçük bir detayla fark yaratmak.
Olabildiğince dikkat çekmek.
Çok abartı olmadan şık olabilmek.
4/8
Aşağıdakilerden hangisi seni daha iyi tanımlıyor?
5/8
Söyle bakalım, tırnaklarını nasıl kullanıyorsun?
Oje bile sürmem, doğallıktan yanayım.
Nude tonlar, kısa ve temiz!
Renkli ojelerden vazgeçmem.
Nail art’sız çıkmam evden.
Takma tırnak, simli taşlı, neon…
6/8
En sevdiğin aksesuar hangisi?
Küçük bir halka küpe yeter.
Saatim ve sade bir yüzük.
Renkli çanta ya da ayakkabı.
Tüylü, zincirli gösterişli bir kolye!
7/8
Peki, hangi ünlüyi stil ikonu olarak görüyorsun?
8/8
Bir partidesin diyelim, nasıl vakit geçirirsin?
Sessizce bir köşede sohbet ederim.
Dans pistine çıkmadan önce etrafı gözlemlerim.
Dans ederim ama nazikçe...
Kalabalığın tam ortasında kıyafetimle parlıyorum.
DJ beni sahneye çağırmış olabilir. 🙄