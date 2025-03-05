KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Senin tarzın şıklık mı yoksa rahatlık üzerine mi kurulu?

Senin tarzın şıklık mı yoksa rahatlık üzerine mi kurulu?

22.02.2025 23:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı insanlar için şıklık yaşam tarzıdır, bazıları içinse rahatlık. Ya da ikisinin tam ortası. Peki ya sen kendini düşününce hangi tarza sahipsin? Testi çöz, tarzını keşfet!

Senin tarzın şıklık mı yoksa rahatlık üzerine mi kurulu?

Hadi senin tarzını keşfedelim!

1/8

Sabah güneşi doğdu ve uykudan uyandın. İlk işin ne olur?

Sabah güneşi doğdu ve uykudan uyandın. İlk işin ne olur?
Aynaya bakıp bugün ne giyeceğimi düşünürüm!
Hızlıca kahvaltımı yapıp rahat bir şeyler giyerim...
Ne giyersem giyeyim ben zaten şık olurum!
2/8

Bir partiye davet edildin! Nasıl bir kombin yaparsın?

Bir partiye davet edildin! Nasıl bir kombin yaparsın?
Şıklığımı konuştururum!
Rahat bir kıyafet giyip şık bir şekilde kombinlerim!
Rahat bir kombin seçerim, partiye gitmiyor muyuz?
3/8

Yazın sahilde bir gün geçiriyorsun! Üstünde ne var?

Yazın sahilde bir gün geçiriyorsun! Üstünde ne var?
Şık bir plaj elbisesi, güneş gözlüklerim ve şapkam!
Şık bir mayo ve üzerinde rahat bir pareo!
Şort ve tişört sahil için ideal bir seçim!
4/8

Çalışma ortamında kıyafetlerini nasıl tercih ediyorsun?

Çalışma ortamında kıyafetlerini nasıl tercih ediyorsun?
Tam profesyonel, şık bir takım!
Hem rahat hem şık bir gömlek.
Rahat bir kombin benim için ideal.
5/8

Kıyafetlerinin renk tercihi genellikle nasıl olur?

Kıyafetlerinin renk tercihi genellikle nasıl olur?
Genellikle cesur ve şıklığımı yansıtan renkler favorim!
Renkler değil benim için rahatlık önemli...
Hem şık hem de rahat hissettiren tonları birleştiririm...
6/8

Bir kıyafeti çok beğendin ama fiyatı bütçeni biraz aşıyor... Ne yapıp edip yine de o kıyafeti alır mısın?

Bir kıyafeti çok beğendin ama fiyatı bütçeni biraz aşıyor... Ne yapıp edip yine de o kıyafeti alır mısın?
7/8

Yatma vakti geldiğinde kıyafet tercihin nasıl oluyor?

Yatma vakti geldiğinde kıyafet tercihin nasıl oluyor?
Yatmadan önce geceliğimin şık olması benim için önemli...
Rahat bir gecelik giyerim ama takım olmasına dikkat ederim!
Rahat olsun ki gece mışıl mışıl uyuyayayım...
8/8

Bir süper kahraman olsaydın kostümün nasıl olurdu?

Bir süper kahraman olsaydın kostümün nasıl olurdu?
Parlak ve her adımımda ışıl ışıl parlayan bir kostüm!
Dışarıdan şık görünen ama hareket etmesi kolay bir kostüm!
Klasik bir süper kahraman kostümü!
Anahtar Kelimeler:
kıyafet Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.