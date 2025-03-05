Senin tarzın şıklık mı yoksa rahatlık üzerine mi kurulu?

Hadi senin tarzını keşfedelim!

1/8 Sabah güneşi doğdu ve uykudan uyandın. İlk işin ne olur? Aynaya bakıp bugün ne giyeceğimi düşünürüm! Hızlıca kahvaltımı yapıp rahat bir şeyler giyerim... Ne giyersem giyeyim ben zaten şık olurum!

2/8 Bir partiye davet edildin! Nasıl bir kombin yaparsın? Şıklığımı konuştururum! Rahat bir kıyafet giyip şık bir şekilde kombinlerim! Rahat bir kombin seçerim, partiye gitmiyor muyuz?

3/8 Yazın sahilde bir gün geçiriyorsun! Üstünde ne var? Şık bir plaj elbisesi, güneş gözlüklerim ve şapkam! Şık bir mayo ve üzerinde rahat bir pareo! Şort ve tişört sahil için ideal bir seçim!

4/8 Çalışma ortamında kıyafetlerini nasıl tercih ediyorsun? Tam profesyonel, şık bir takım! Hem rahat hem şık bir gömlek. Rahat bir kombin benim için ideal.

5/8 Kıyafetlerinin renk tercihi genellikle nasıl olur? Genellikle cesur ve şıklığımı yansıtan renkler favorim! Renkler değil benim için rahatlık önemli... Hem şık hem de rahat hissettiren tonları birleştiririm...

6/8 Bir kıyafeti çok beğendin ama fiyatı bütçeni biraz aşıyor... Ne yapıp edip yine de o kıyafeti alır mısın?

7/8 Yatma vakti geldiğinde kıyafet tercihin nasıl oluyor? Yatmadan önce geceliğimin şık olması benim için önemli... Rahat bir gecelik giyerim ama takım olmasına dikkat ederim! Rahat olsun ki gece mışıl mışıl uyuyayayım...