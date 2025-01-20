Soruları cevapla, tarzını yansıtan rengi keşfet! 🌈
Senin tarzını yansıtan renk hangisi?
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Sabahları uyanınca ilk yaptığın şey nedir?
Kahvemi alır, yeni bir güne merhaba derim.
Spor yapar, enerjimi toplarım.
Telefonuma bakar, neler olup bittiğini kontrol ederim.
Biraz daha uyumayı denerim, sabahlar zor!
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Tatil planı yapıyorsun, nereye gidersin?
Deniz kenarında huzurlu bir yere.
Dağlarda macera dolu bir yürüyüşe.
Şehirde keşfe çıkabileceğim bir yere.
Doğal bir ortamda sessizlik ararım.
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Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
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Hangi içeceği tercih edersin?
Taze sıkılmış meyve suyu.
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Bir partiye davet edildin, kıyafetin nasıl olur?
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Alışveriş yaparken ilk tercihin hangi tür mağaza olur?
Renkli ve modern tasarımlar sunan butikler.
Deri ceketler ve iddialı aksesuarların olduğu mağazalar.
Vintage ve eşsiz parçaların bulunduğu yerler.
Sade ve rahat kıyafetler satan mağazalar.
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Günlük hayatında en çok tercih ettiğin tarz nedir?
Casual ama renkli kombinler.
Şık ve güçlü bir duruş sergileyen kıyafetler.
Bohem ve yaratıcı bir tarz.
Basic ama konforlu kıyafetler.
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Kış modasında vazgeçilmezin nedir?
Canlı renklerde bir atkı veya bere.
El yapımı örgü bir kazak.
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