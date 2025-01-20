Senin tarzını yansıtan renk hangisi?

Biraz daha uyumayı denerim, sabahlar zor!

Telefonuma bakar, neler olup bittiğini kontrol ederim.

Kahvemi alır, yeni bir güne merhaba derim.

1/8 Sabahları uyanınca ilk yaptığın şey nedir?

Doğal bir ortamda sessizlik ararım.

Şehirde keşfe çıkabileceğim bir yere.

Dağlarda macera dolu bir yürüyüşe.

Deniz kenarında huzurlu bir yere.

2/8 Tatil planı yapıyorsun, nereye gidersin?

Sakin ve güvenilir.

Sanatsal ve yaratıcı.

Hırslı ve cesur.

Eğlenceli ve enerjik.

3/8 Arkadaşların seni nasıl tanımlar?

Buz gibi bir limonata.

Aromatik bir bitki çayı.

Güçlü bir espresso.

4/8 Hangi içeceği tercih edersin?

5/8 Bir partiye davet edildin, kıyafetin nasıl olur?