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Senin tarzını yansıtan renk hangisi?

03.01.2025 16:08
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Herkesin bir tarzı, bir havası vardır. Peki ya bu tarzın bir rengi olsa, hangi renk seni en iyi yansıtırdı?

Senin tarzını yansıtan renk hangisi?

Soruları cevapla, tarzını yansıtan rengi keşfet! 🌈

Senin tarzını yansıtan renk hangisi?

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Sabahları uyanınca ilk yaptığın şey nedir?

Sabahları uyanınca ilk yaptığın şey nedir?
Kahvemi alır, yeni bir güne merhaba derim.
Spor yapar, enerjimi toplarım.
Telefonuma bakar, neler olup bittiğini kontrol ederim.
Biraz daha uyumayı denerim, sabahlar zor!
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Tatil planı yapıyorsun, nereye gidersin?

Tatil planı yapıyorsun, nereye gidersin?
Deniz kenarında huzurlu bir yere.
Dağlarda macera dolu bir yürüyüşe.
Şehirde keşfe çıkabileceğim bir yere.
Doğal bir ortamda sessizlik ararım.
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Arkadaşların seni nasıl tanımlar?

Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
Eğlenceli ve enerjik.
Hırslı ve cesur.
Sanatsal ve yaratıcı.
Sakin ve güvenilir.
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Hangi içeceği tercih edersin?

Hangi içeceği tercih edersin?
Taze sıkılmış meyve suyu.
Güçlü bir espresso.
Aromatik bir bitki çayı.
Buz gibi bir limonata.
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Bir partiye davet edildin, kıyafetin nasıl olur?

Bir partiye davet edildin, kıyafetin nasıl olur?
Renkli ve dikkat çekici.
Şık ve iddialı.
Minimal ama etkileyici.
Rahat ve sade.
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Alışveriş yaparken ilk tercihin hangi tür mağaza olur?

Alışveriş yaparken ilk tercihin hangi tür mağaza olur?
Renkli ve modern tasarımlar sunan butikler.
Deri ceketler ve iddialı aksesuarların olduğu mağazalar.
Vintage ve eşsiz parçaların bulunduğu yerler.
Sade ve rahat kıyafetler satan mağazalar.
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Günlük hayatında en çok tercih ettiğin tarz nedir?

Günlük hayatında en çok tercih ettiğin tarz nedir?
Casual ama renkli kombinler.
Şık ve güçlü bir duruş sergileyen kıyafetler.
Bohem ve yaratıcı bir tarz.
Basic ama konforlu kıyafetler.
8/8

Kış modasında vazgeçilmezin nedir?

Kış modasında vazgeçilmezin nedir?
Canlı renklerde bir atkı veya bere.
Şık bir trençkot.
El yapımı örgü bir kazak.
Oversize bir mont.
Anahtar Kelimeler:
moda Kadın Philips Yaşam Kategorisi
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