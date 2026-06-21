Senin yaz ruhunu yansıtan o buz gibi kahve hangisi?

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Yazın telefon galerinde en çok hangisi bulunur?
Arkadaşlarımla çektiğim selfie'ler.
Yemek, kahve, tatlı fotoğrafları.
Gün batımı, deniz, manzara...
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Yaz sıcaklarında en büyük düşmanın hangisi?
Sürekli duş almak zorunda kalmak!
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Bir yaz dizisinde hangi karakter olurdun?
Herkesi eğlendiren ana karakter.
Stil sahibi cool karakter.
Sabahları kahvesiz kendine gelemeyen gergin karakter. 🙄
Gizemli ve mesafeli olan karakter.
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Tatilde seni en çok ne mutlu eder?
Adrenalin dolu aktiviteler!
Plajda buz gibi kahve içmek!
Güzel mekanlarda fotoğraf çektirmek.
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Kahve siparişi verirken kriterin ne olur?
Sert değil, tatlı bir şeyler olmalı.
Klasik tercihlerimden vazgeçmem!
Yeni çıkan bir şey varsa mutlaka denerim.
Sert olsun, beni kendime getirsin.
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Peki, bu yazı nerede geçirmek istersin?
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En sevdiğin yaz aktivitesi hangisi?
Tüm gün havuz başı keyfi yapmak!
Arkadaşlarla piknik keyfi!
Kahve eşliğinde akşam yürüyüşü.
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Son olarak, tatlıyla aran nasıl?
Ancak tatlı krizine girersem tercih ederim.