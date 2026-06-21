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Senin yaz ruhunu yansıtan o buz gibi kahve hangisi?

Yaz gelince herkesin modu değişiyor. Kimi daha sosyal oluyor, kimi sakinleşiyor, kimi ise sadece serin kalmanın yollarını arıyor. Peki senin yaz enerjini en iyi anlatan buz gibi kahve hangisi? Cevabı birlikte öğrenelim! ☕❄️

Senin yaz ruhunu yansıtan o buz gibi kahve hangisi?

Senin yaz ruhunu yansıtan o buz gibi kahve hangisi?

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Yazın telefon galerinde en çok hangisi bulunur?

Yazın telefon galerinde en çok hangisi bulunur?
Arkadaşlarımla çektiğim selfie'ler.
Yemek, kahve, tatlı fotoğrafları.
Gün batımı, deniz, manzara...
Ekran görüntüleri. 🙄
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Yaz sıcaklarında en büyük düşmanın hangisi?

Yaz sıcaklarında en büyük düşmanın hangisi?
Makyajın akması.
Kalabalık mekanlar.
Yapış yapış o his...
Sürekli duş almak zorunda kalmak!
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Bir yaz dizisinde hangi karakter olurdun?

Bir yaz dizisinde hangi karakter olurdun?
Herkesi eğlendiren ana karakter.
Stil sahibi cool karakter.
Sabahları kahvesiz kendine gelemeyen gergin karakter. 🙄
Gizemli ve mesafeli olan karakter.
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Tatilde seni en çok ne mutlu eder?

Tatilde seni en çok ne mutlu eder?
Yeni yerler keşfetmek.
Adrenalin dolu aktiviteler!
Plajda buz gibi kahve içmek!
Güzel mekanlarda fotoğraf çektirmek.
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Kahve siparişi verirken kriterin ne olur?

Kahve siparişi verirken kriterin ne olur?
Sert değil, tatlı bir şeyler olmalı.
Klasik tercihlerimden vazgeçmem!
Yeni çıkan bir şey varsa mutlaka denerim.
Sert olsun, beni kendime getirsin.
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Peki, bu yazı nerede geçirmek istersin?

Miami
Barselona
Mikonos
Side
Floransa
Saint-Tropez
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En sevdiğin yaz aktivitesi hangisi?

En sevdiğin yaz aktivitesi hangisi?
Festival ve konser!
Tüm gün havuz başı keyfi yapmak!
Arkadaşlarla piknik keyfi!
Kahve eşliğinde akşam yürüyüşü.
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Son olarak, tatlıyla aran nasıl?

Son olarak, tatlıyla aran nasıl?
Onsuz yaşayamam!
Ancak tatlı krizine girersem tercih ederim.
Kahvenin yanında ararım.
Tatlıyla hiç aram yok!
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philips Philips Yaşam Kategorisi
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