Şenocak: 28 Şubat siyasal, toplumsal ve ekonomik boyutta darbe yapılan bir süreçti

İSTANBUL- (DHA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Şubat'ın yıl dönümünde Postmodern darbeyi protesto etti. Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, “28 Şubat süreci siyasal, toplumsal ve ekonomik boyutta darbe yapılan bir süreçti” dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, 28 Şubat 1997 yılında yaşananları protesto etmek için Beyazıt Meydanı'nda etkinlik düzenledi. AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Emine Sare Aydın Yılmaz, Osman Boyraz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde dövizlerle alana gelen yüzlerce kadın ve partililer, 28 Şubat Postmodern Darbesi'ni protesto etti.

“BİZ BU GÜNÜ UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ”

Etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu günü unutmadık, unutmayacağız” diyen AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, konuşmasına şöyle devam etti.

“Aslında 28 Şubat’ı üç farklı kategoride değerlendirebiliriz. 28 Şubat süreci özellikle siyasal, toplumsal ve ekonomik boyutta darbe yapılan bir süreçti. Arkamızdaki üniversitede o yıllarda bizde öğrenciydik. Burada birçok kardeşimizin üniversiteye giremediği günlere ve inançları dolayısıyla burada eğitimlerini tamamlayamadıklarına şahit olduk. Bu zulmü işleyenler o gün kardeşlerimizin birçok farklı ülkede eğitim görmelerine sebep oldu. Bu utanç gününün, aslında onların bin yıl sürecek dedikleri sürecin, 5 yıl gibi bir sürede bertaraf edildiğini görmüş durumdayız. O gün, aynı zamanda belli baronlarla yapmış oldukları ekonomik darbeleri de, bu toplum hiçbir zaman unutmadı. Biz bu süreç içerisinde özellikle o günlerde çok büyük eziyetler görmüş rahmetli Necmettin Erbakan hocamızı saygı ve minnetle anıyoruz. Darbenin 22’nci yılında bu alanda o günkü yaşanan tabloları değil de, bu ülkenin demokrasiyle, yarınlarıyla alakalı neler yaptığını en iyi şekilde anlatmamız lazım.”



