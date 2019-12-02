"Şentop'un Cibuti seyahati için uçak kiralandı" iddiasına yalanlama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Cibuti seyahati için özel uçak kiralandığı iddiasının yer aldığı haberin gerçeği yansıtmadığı, bu konuda hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Şentop'un 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı'na katılmak üzere gerçekleştirdiği Cibuti ziyaretine ilişkin ANKA Haber Ajansı tarafından yayınlanan haberdeki "Şentop ve heyetinin Cibuti seyahatinde kullandığı uçaksa, Gulfstream G550 özel jet. Geçen yıl Bakan Varank'ın Arjantin seyahati nedeniyle tartışma yaratan uçağın Cibuti'ye gidiş geliş sadece yakıt masrafı yaklaşık 124 bin lira, yani 61, kiralama halinde ise 303 asgari ücret" ifadeleri için kaynağından düzeltmenin yapılmadığı bildirildi.

Açıklamada, düzeltme talebine karşı ANKA Haber Ajansı yetkililerinin, "haberde kiralandığına ilişkin bir ifadenin yer almadığını" belirterek, kiralandığı izlenimine yol açan cümleyi haber metninden çıkartmayıp, kasten kamuoyunda yanlış algı oluşturulmasına neden olduğunun altı çizildi.