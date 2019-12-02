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"Şentop'un Cibuti seyahati için uçak kiralandı" iddiasına yalanlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 14:30 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığı: - "ANKA Haber Ajansının paylaşımı dayanak alınarak yapılmış haberlere konu edildiği şekilde TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop'un Cibuti seyahati için uçak kiralanması söz konusu değildir. Dolayısıyla anılan seyahat için uçak kiralandığına dair haberler yalan haberdir" - "Gerek bahsi geçen haber ajansının basın yayın ilkelerine aykırı söz konusu haberine gerekse bu haber kaynak gösterilerek yayına sunulan diğer yalan haberlere karşı gerekli hukuki yollara başvurulacaktır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Cibuti seyahati için özel uçak kiralandığı iddiasının yer aldığı haberin gerçeği yansıtmadığı, bu konuda hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Şentop'un 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı'na katılmak üzere gerçekleştirdiği Cibuti ziyaretine ilişkin ANKA Haber Ajansı tarafından yayınlanan haberdeki "Şentop ve heyetinin Cibuti seyahatinde kullandığı uçaksa, Gulfstream G550 özel jet. Geçen yıl Bakan Varank'ın Arjantin seyahati nedeniyle tartışma yaratan uçağın Cibuti'ye gidiş geliş sadece yakıt masrafı yaklaşık 124 bin lira, yani 61, kiralama halinde ise 303 asgari ücret" ifadeleri için kaynağından düzeltmenin yapılmadığı bildirildi.

Açıklamada, düzeltme talebine karşı ANKA Haber Ajansı yetkililerinin, "haberde kiralandığına ilişkin bir ifadenin yer almadığını" belirterek, kiralandığı izlenimine yol açan cümleyi haber metninden çıkartmayıp, kasten kamuoyunda yanlış algı oluşturulmasına neden olduğunun altı çizildi.

ANKA Haber Ajansının paylaşımını kaynak gösteren başka internet siteleri ile bazı gazetelerin de "söz konusu seyahatin özel uçak kiralanarak yapılmış olduğunu" belirten haberlere imza attığına dikkati çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haber yayına konulduktan sonraki saatlerde yapılan tüm görüşmelere rağmen ANKA Haber Ajansının, yapılmamış bir işlemi yapılmış gibi göstermeye yol açan ifadeyle ilgili düzeltmeyi yapmaması, kamuoyunda kasten yanlış algı oluşturulması sebebiyle halkın doğru haber alma hürriyetini yok sayan ve bu nedenle meslek ahlakı açısından sorgulanması gereken bir tutumdur. ANKA Haber Ajansının paylaşımı dayanak alınarak yapılmış haberlere konu edildiği şekilde TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop'un Cibuti seyahati için uçak kiralanması söz konusu değildir. Dolayısıyla anılan seyahat için uçak kiralandığına dair haberler yalan haberdir. Bu haberler ayrıca kötü niyetle yanıltıcı paylaşımda bulunmak suretiyle söz konusu yalan haberlere zemin hazırlayan ajansın TBMM'ye karşı husumetinin açık bir göstergesi niteliğindedir. Bu çerçevede gerek bahsi geçen haber ajansının basın yayın ilkelerine aykırı söz konusu haberine gerekse bu haber kaynak gösterilerek yayına sunulan diğer yalan haberlere karşı gerekli hukuki yollara başvurulacaktır."

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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