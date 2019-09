Sepsisten her 4 saniyede bir kişi ölüyor

Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe, “Dünyada her yıl yaklaşık 30 milyon insanda sepsis gelişmekte ve yaklaşık 9 milyon insan hayatını sepsis nedeniyle kaybetmektedir. Genel olarak baktığımızda sepsis nedeniyle ortalama her 4 saniyede bir ölüm gerçekleşmektedir” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından “13 Eylül Dünya Sepsis Günü” öncesi sempozyum düzenlendi. Sempozyumda sepsisi önleme, tanı ve tedavi yöntemleri ele alındı. Sepsis hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe, “Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı gösterdiği kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda, kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan, bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabilen, erken tanı konulup tedavi edilmezse ölümcül seyredebilen bir klinik tablodur” diye konuştu.

Her 4 saniyede bir ölüm

Sepsisin küresel bir sağlık sorunu olduğunu belirten Meşe, “Dünyada her yıl yaklaşık 30 milyon insanda sepsis gelişmekte ve yaklaşık 9 milyon insan hayatını sepsis nedeniyle kaybetmektedir. Yine dünyada her yıl 3 milyon yeni doğanda ve 1.2 milyon çocukta sepsis gelişmektedir. Her yıl 1 milyon yeni doğan hayatını yine bu sebeple kaybetmektedir. Genel olarak baktığımızda sepsis nedeniyle ortalama her 4 saniyede bir ölüm gerçekleşmektedir” şeklinde konuştu.