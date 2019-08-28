Seramiksan, Cersaie Seramik ve Banyo Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - Seramiksan, dünyanın "en büyük" seramik ve banyo fuarı Cersaie'ye bu yıl 12. kez katılacak.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, inovatif ürünlerden oluşan yepyeni fuar koleksiyonunu, uluslararası profesyonellerin ve ziyaretçilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Seramiksan; banyo, mutfak, tüm yaşam alanları ve kamusal alanlar için oluşturduğu yeni porselen karo ve vitrifiye koleksiyonlarını, 23-27 Eylül'de, İtalya Bologna'da düzenlenecek olan fuarda, Hall 18/B56-C53 standında sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.

Seramiksan'ın Cersaie için özel olarak hazırladığı fuar koleksiyonunda; lüksün yeni tanımı, zarafet ve çağdaş tasarımı bir araya getiren beyaz üzeri gold damarlara sahip "Gold Calacatta", cesur, modern ve büyüleyici olarak tanımlanıyor.

İç mimarinin göz alıcı malzemesi mermere sofistike bir yorum getiren, yeni trend mermer "İnvisible Marble", Loft dekorasyon tarzını endüstriyel görünüm ile harmanlayan, brüt beton görünümlü "Beton" sıradanlıktan uzak bir yaşam alanı sunan, gücünü yüzeyindeki çarpıcı gri ve siyah damarlardan alan "River", bütünlük algısı ile yenilik ve özgürlüğü mekanlara taşıyor.