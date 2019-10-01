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Serçeyi telle boğazından bağlayıp astılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 23:49 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir site inşaatında çalışan görevli, temizlik yapmak için geldiği dairenin banyosunda, elektrik teli ile boğazından asılmış bir serçeyi görünce şok yaşadı.İlçede yeni yapılan bir site inşaatında, apartman dairesine temizlik yapmak için gelen görevli, banyoda gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir site inşaatında çalışan görevli, temizlik yapmak için geldiği dairenin banyosunda, elektrik teli ile boğazından asılmış bir serçeyi görünce şok yaşadı.
İlçede yeni yapılan bir site inşaatında, apartman dairesine temizlik yapmak için gelen görevli, banyoda gördüğü manzara karşısında şok oldu. Eve giren serçeyi yakalayan kişi ya da kişiler elektrik teli ile kuşu boğazından bağlayarak, adeta idam edilmiş halde o şekilde banyoda bıraktı. Durumu hemen patronuna bildiren temizlik görevlisi daha sonra telef olan kuşu asıldığı yerden indirdiler.
Olayı canilik ve insanlık dışı olarak niteleyen Kadirli Kafes ve Süs Kuşları Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Sarıbaş, olaya tepki göstererek, “Ben bir serçenin resmen idam edildiğini fotoğraflardan gördüm. Bu olayı bir insanın yapmış olabileceğine inanmıyorum. Artık nasıl bir caniliktir, nasıl bir insanlıktır bunu anlamıyorum. Böyle insanlarla iç içe yaşamaktan artık korku duyuyoruz. Bu hayvanlar birer can taşıyor, onların da yaşamaya, özgürce hareket edip yaşamalarının hakları olduğunu düşünüyoruz. Şahsım ve derneğim adına bu olayı kınıyorum. Yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bunu yapan kişinin bulunmasını istiyoruz ve konunun da takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz” dedi.

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