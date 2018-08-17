Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın dövizdeki artış nedeniyle makam aracı kullanmadığı, yerine bisiklete bindiği yönündeki açıklamaları tartışma yarattı.
Kuzey Kıbrıs medyası, Denktaş'ın bindiği bisikletin fiyatının 3 bin 500 Euro olduğunu duyurdu.
Bisikletin Euro olarak satıldığı belirtilen haberlerde, bakanın 23 bin TL'lik bisikletle işe gidip geldiği ifade edildi.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmeye de bisikletle gelen Denktaş, "Dolar bize uymuyorsa, biz dolara uymalıyız" demişti. (DHA)
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