HABER

Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 12:19 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın, dövizdeki artış nedeniyle makam aracı yerine kullandığı bisikletin 3 bin 500 euro (yaklaşık 23 bin TL) olduğu iddia edildi.

Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın dövizdeki artış nedeniyle makam aracı kullanmadığı, yerine bisiklete bindiği yönündeki açıklamaları tartışma yarattı.
Kuzey Kıbrıs medyası, Denktaş'ın bindiği bisikletin fiyatının 3 bin 500 Euro olduğunu duyurdu.

Bisikletin Euro olarak satıldığı belirtilen haberlerde, bakanın 23 bin TL'lik bisikletle işe gidip geldiği ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmeye de bisikletle gelen Denktaş, "Dolar bize uymuyorsa, biz dolara uymalıyız" demişti. (DHA)

d


PARTNEREvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlarEvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlar
Terör örgütü PKK'nın 7 lideri öldürüldü!Terör örgütü PKK'nın 7 lideri öldürüldü!
'Askıda yemek' uygulamasıyla her gün 100 kişiye yemek'Askıda yemek' uygulamasıyla her gün 100 kişiye yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Serdar Denktaş bisiklet

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Dolara tepki.23.000 Liralık bisiklet .Şaka gibi
albayrak beyin makam aracını hesaplayalım. mercedes maybach s600. değeri 950.000 euro. şu anki kur ile beraber 6.650.000 tl. yani 289 tane bu bisikletten alabiliyor. ayrıca ort. 12 tane daire parası. hükümet vatandaşın geleceğini toprağını ülkesini karış karış satıp parayı cebe indiriyor. yol benzin mtv zorunlu sigorta elektrik su doğalgaz diye diye haksız yere parayı cebe indiriyor. sonra bu paralarla krallar gibi yaşıyorlar hatta gemi filoları kuruyorlar yurtdışında milyarlarca dolarları var özel kasalarında. yine yetmiyor senin yastık altına göz dikiyor. sana da 1800tl mama parası düşüyor.
insanlarla alay etmenin yeni yöntemi heralde
3500 EURO ÇOK MİLLİ Bİ DAVRANIŞ
KENDİ PARASIYLA ALMIŞSA SIKINTI YOK
WALLA MAKAM ARACINI BIRAKMASA DAHA İYİMİŞ. BENİM BİSİKLET BUGÜN 1000 TL.
araba daha ucuz orada..
300 eruoluk bisiklet neyine yetmiyor
Diğer Haberler
Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak

Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki hareketlilik

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki hareketlilik

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Terör örgütü PKK'nın 7 lideri öldürüldü!

Terör örgütü PKK'nın 7 lideri öldürüldü!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!

Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.