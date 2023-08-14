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Serdar Ortaç gündemden düşmüyor! 'Ferhat' şarkısını açıp ağladı... "Bu adam hiç iyi değil"

14.08.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 yılında İrlandalı manken Chloe Loughnan ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son olarak sosyal medyada hem eski karısını hem de kadınları hedef alan sözleriyle gündem oldu. Eleştiri oklarının hedefinde olan 'Ferhat' şarkısını açıp ağladığı anlarla gündeme geldi. Serdar Ortaç'ı görenler "Bu adam hiç iyi değil" dedi.

İrlandalı manken Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra evine haciz gelen Serdar Ortaç zaman zaman bu konuda yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. Ortaç, son olarak sosyal medyada açtığı bir canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu. Kadınları hedef alan ünlü şarkıcı, "Eşitlik diye diye başımıza çıktınız! İpleri bu kadar vermeyin kadınlara" diyerek sosyal medyada tepkileri üzerine çekti.

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Söylediği sözlerle şoke eden Serdar Ortaç bu sefer başka bir yayın açtı.

Canlı yayınında kendi şarkısına hüngür hüngür ağlayan Ortaç yine gündem oldu.

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HAYRANLARI ENDİŞELENDİ

Serdar Ortaç, son açtığı canlı yayınında henüz çıkmamış yeni şarkısı 'Ferhat'ı hayranlarına dinletirken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Ortaç'ın o hallerini görenler "Serdar hiç iyi değil", "Mental olarak sağlıklı görünmüyor", "Yazık adamın eşi dostu yok mu" yorumlarında bulundu.

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