MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serdar Ortaç'ın tabutu çalındı! Hırsızın notunu duyanlar şaştı kaldı

Serdar Ortaç'ın tabutu çalındı! Hırsızın notunu duyanlar şaştı kaldı

12.07.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilsem Ki, Karabiberim, Dansöz gibi başarılı şarkılarıyla hafızalara kazınan Serdar Ortaç pop müziğinin sevilen isimlerinden biri. Ünlü sanatçı, Mehmet Çevik ile beraber çektiği 'Bilsem ki' şarkısının klibinde bir tabuta yer vermişti. Klipteki tabutun çalındığı ortaya çıktı. Hırsızın bıraktığı duyanlar ise şaştı kaldı.

Pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Serdar Ortaç başarılı şarkılarıyla sık sık gündem oluyor. Mikrop, Poşet, Mesafe, Karabiberim gibi eserleri ile unutulmaz isimlerden biri olan Ortaç, Bilsem Ki şarkısına Mehmet Çevik ile beraber yeni bir klip çekmişti.

serdar-ortaç

Sevilen şarkının yeni klibinde beyaz bir tabutta kullanılmıştı. Daha sonra Mehmet Çevik’in deposunda bulunan tabutun çalındığı ortaya çıktı. Snob Magazin’in haberine göre depodan sadece tabut çalındı.

serdarrr

Hırsızın "Amacım asla hırsızlık değil. Klipte kullanılan tabutu hayranınız olarak sizden bir anı olarak aldım" notunu bırakması ise çok şaşırttı.

son3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TikTok'ta en çok takipçisi olan fenomenler belli oldu! Listeye Türkiye'den bakın hangi isim girdiTikTok'ta en çok takipçisi olan fenomenler belli oldu! Listeye Türkiye'den bakın hangi isim girdi
Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Özkan Uğur'a son veda! Mazhar Alanson ve Fuat Güner konuşmakta zorlandı...
Özkan Uğur'a son veda! Mazhar Alanson ve Fuat Güner konuşmakta zorlandı...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kediyi uçurumdan attığı anları saniye saniye kaydedip paylaştı

Kediyi uçurumdan attığı anları saniye saniye kaydedip paylaştı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Öğretmen ve öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi! Ortalık karıştı

Öğretmen ve öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi! Ortalık karıştı

Kıyafeti uygunsuz bulunan kadını yere yatırıp kırbaçlandılar

Kıyafeti uygunsuz bulunan kadını yere yatırıp kırbaçlandılar

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.