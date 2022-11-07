MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil'den sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'ya sürpriz doğum günü

Seren Serengil'den sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'ya sürpriz doğum günü

07.11.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programıyla ekranlarda olan 51 yaşındaki sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Mustafa Rahman Tohma için sürpriz doğum günü organize etti. Sevgilisi için puro temalı özel tasarım bir pasta yaptıran Serengil, doğum gününden karelerini Instagram hesabından yayınladı.

Seren Serengil'den sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'ya sürpriz doğum günü

Daha önce Yaşar İpek (2018–2020), Musa Aytun (2006–2010), Cengiz İmren (2002–2005), Ozan Kaçmaz (2000–2002) ile evli olan Seren Serengil aradığı aşkı Mustafa Rahman Tohma'da bulmuştu. Uzun zamandır birlikte olan çiftin mutlu birlikteliği devam ediyor. Seren Serengil, son olarak sevgilisinin yeni yaşını sürpriz bir organizasyonla kutladı.

314364290_569018971657690_2182842087589108144_n

Seren Serengil, 6 Kasım 1982 doğumlu olan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma için yakın dostlarının da davetli olduğu sürpriz bir parti organize etti. Doğum gününe Seren Serengil'in yakın dostu Ece Erken ve 'Söylemezsem Olmaz' programını birlikte sunduğu arkadaşı Arto Dalga da katıldı.

314310903_3260029457597802_5515683194538901347_n

Serengil, 40'ıncı yaşını kutlayan sevgilisi için puro temalı özel tasarım gösterişli bir pasta yaptırdı. Serengil ayrıca davetliler için mini bir konser verip aşk şarkıları söyledi.

314378402_839511593917337_536751283941312574_n
Sevgilisinin doğum gününden kareleri Instagram hesabından da paylaşan Seren Serengil, karelerine ''Happy birthday Tohma ❤️????'' notunu düştü. Demet Akalın'ın Serengil'in paylaşımına ''İyiki doğdun enişte'' şeklinde yaptığı yorum ise dikkatlerden kaçmadı.

314491394_3406897116254770_6893515714755713579_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine çok cesur! Süper minisiyle Instagram'ı kavurduYine çok cesur! Süper minisiyle Instagram'ı kavurdu
Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...
İsteme gününü bekleyemedi... 3 gündür tanıdığı Cumali'ye kaçtı! 18 yaşındaki kızını görünce inanamadı "İkisinin arasında sıkışmış"İsteme gününü bekleyemedi... 3 gündür tanıdığı Cumali'ye kaçtı! 18 yaşındaki kızını görünce inanamadı "İkisinin arasında sıkışmış"
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Ece Erken sevgilisi yaşında ele mustafa rahman tohma tohma mustafa rahman gününde

En Çok Okunan Haberler

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

Almanya'da Türk işçiydi artık milyoner! Herkes onu konuşuyor

Almanya'da Türk işçiydi artık milyoner! Herkes onu konuşuyor

İş kadını Dilek Ertek'in ölümünde 20 saat detayı!

İş kadını Dilek Ertek'in ölümünde 20 saat detayı!

Çirkin yorumu paylaşıp isyan etti! 'İç çamaşırımın konuşulması...'

Çirkin yorumu paylaşıp isyan etti! 'İç çamaşırımın konuşulması...'

"Midem bulandı" yorumları gelince...

"Midem bulandı" yorumları gelince...

İlginizi Çekebilir

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Bir bacağı oluşmadı diye çekmediği kalmadı! Ama şimdi...

Bir bacağı oluşmadı diye çekmediği kalmadı! Ama şimdi...

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Flaş fırsat: Puma spor ayakkabıda %36 indirim! Bu indirim kaçmaz!

Flaş fırsat: Puma spor ayakkabıda %36 indirim! Bu indirim kaçmaz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.