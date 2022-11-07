Seren Serengil'den sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'ya sürpriz doğum günü

Daha önce Yaşar İpek (2018–2020), Musa Aytun (2006–2010), Cengiz İmren (2002–2005), Ozan Kaçmaz (2000–2002) ile evli olan Seren Serengil aradığı aşkı Mustafa Rahman Tohma'da bulmuştu. Uzun zamandır birlikte olan çiftin mutlu birlikteliği devam ediyor. Seren Serengil, son olarak sevgilisinin yeni yaşını sürpriz bir organizasyonla kutladı.

Seren Serengil, 6 Kasım 1982 doğumlu olan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma için yakın dostlarının da davetli olduğu sürpriz bir parti organize etti. Doğum gününe Seren Serengil'in yakın dostu Ece Erken ve 'Söylemezsem Olmaz' programını birlikte sunduğu arkadaşı Arto Dalga da katıldı.

Serengil, 40'ıncı yaşını kutlayan sevgilisi için puro temalı özel tasarım gösterişli bir pasta yaptırdı. Serengil ayrıca davetliler için mini bir konser verip aşk şarkıları söyledi.



Sevgilisinin doğum gününden kareleri Instagram hesabından da paylaşan Seren Serengil, karelerine ''Happy birthday Tohma ❤️????'' notunu düştü. Demet Akalın'ın Serengil'in paylaşımına ''İyiki doğdun enişte'' şeklinde yaptığı yorum ise dikkatlerden kaçmadı.





