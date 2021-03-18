Seri kaçak: Yaşlı bir kadın uçağa 30 kez kaçak bindi

Ayağındaki elektronik kelepçeyi takip eden polis ekipleri, "seri kaçak yolcu" Marilyn Hartman'ı salı günü Chicago'daki O'Hare Havalimanı'nda bir uçağa gizlice binmeye çalışırken yakaladı.

15 Mart'ta CBS Chicago'yla bir röportajı yayımlanan Hartman, kaçak yolculuklara 2002'de başladığını söylemişti:

"Güvenliği ilk geçtiğimde Kopenhag'a uçtum. İkincisinde Paris'e gittim."

Ünlü kaçak yolcu 2014'e kadar yakalanmadığını, bu tarihte Los Angeles'a uçmaya çalıştığında yakayı ele verdiğini belirtti. "Bir uçağa hiçbir zaman kendi başıma binmedim. Bana her zaman izin verildi" diyen 69 yaşındaki Hartman, bu durumu şöyle anlattı:

"Yani biniş kartı olmadan güvenlik hattından geçebildim. Mavi çanta gibi bir şey taşıyan bir kişiyi takip ederek onları atlattım. Bu çok çılgınca. Sonra ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nin (US Transportation Security Administration - TSA) bölgesine geçtim ve TSA geçmeme izin verdi. Mavi çantalı adamla olduğumu düşündüler."

Güvenlik uzmanları, yaşlı kadının basit taktiklerinin işe yaramasının endişe verici olduğunu söyledi. "Bunu defalarca tekrarlayabilmesi akıllara durgunluk veriyor" diyen havacılık güvenliği uzmanı Jeff Price, Hartman'ın stratejilerinin bu sayede işe yaradığına da dikkat çekti: