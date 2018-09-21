HABER

Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu ile ilgili yeni gelişme! 14'üncü kurban Ayşe teyze mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 06:29 | Son Güncelleme

Ordu'da gasp suçu nedeniyle gözaltına alındıktan sonra hakkında yapılan araştırmalar neticesinde en az 13 cinayetten sorumlu olduğu tespit edilen Mehmet Ali Çayıroğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İfadeler doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, Avluca Mahallesi’nde 7 Mart’ta kaybolan 80 yaşındaki Ayşe Şen ve köpeğinin 14'üncü kurban olabileceğini değerlendiriyor...

Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu ile ilgili yeni gelişme! 14'üncü kurban Ayşe teyze mi?

Samsun’un Canik ilçesi Avluca Mahallesi’nde 7 Mart’ta 80 yaşındaki Ayşe Şen ve köpeğinin kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Ekipler kayıp kadının bulunması için Avluca Mahallesi ve civar mahallelerde çalışmalara başladı. Ancak aradan geçen 7 aya rağmen yaşlı kadına ulaşılamadı. Yaşlı kadını arama çalışmalarına son verilirken, olayla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. 13 kişiyi katlettiği için tutuklanan Mehmet Çayıroğlu’nun işlediği cinayetler arasında yer alan Samsun’un Terme ilçesi Özyurt Köyü’ndeki evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden anne Sevim Semiz ve kızları Emine Semiz ile Havva Güler’in cenazesine katıldığı iddia edildi.

Gazete Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre; Köylülerin jandarmaya verdikleri ifadede Çayıroğlu’nu cenazede gördüklerini söylemesi şaşkınlık yaratırken, kayıp Ayşe Şen’in yeğeni Mahmut Taslak da jandarmaya verdiği ifadede, “Halam Samsun’un Canik ilçesi Avluca köyünden. Evinden ayrıldı bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yanında köpek vardı, köpekte kayboldu. Üzerinde 6 ila 8 bin TL vardı. Kaybolduktan sonra son görüldüğü yerde Çayıroğlu’da bir evde kalmış. Köyün muhtarı Çayıroğlu’nu tanımış. Öldürülmüş olabilir, hiç bir yerde iz yok” dedi.

Bu ifadeler doğrultusunda seri katilin 14’üncü kurbanının Ayşe Şen olabileceğini değerlendiren ekipler, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Öte yandan Ünye Kapalı Cezaevi’nde bulunan Çayıroğlu’nun, güvenlik nedeniyle Trabzon Bahçecik Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.

PARTNER"Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?""Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?"
GÜNCELLEME - Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladıGÜNCELLEME - Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı
Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mehmet ali çayıroğlu Seri katil cinayet ayşe şen

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sanorım bu işte bişey var. Bu adam bitti. Butun faili mechul cinayetler üstüne kaldı. Belki 14 kişinin ayrı sucu nu bu adama yıkıldı.
Diğer Haberler
Ankara'da feci kaza! 3 ölü

Ankara'da feci kaza! 3 ölü

Günlük burç yorumları: 21 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 21 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu ile bir araya geldi

Uyuşturucuyu televizyonun içine zulalamışlar

Uyuşturucuyu televizyonun içine zulalamışlar

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 21 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 21 Eylül Cuma hutbesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.