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  4. Seri katilden kan donduran itiraf: Kurbanlarımı öldürüp cansız bedenlerini yedim

Seri katilden kan donduran itiraf: Kurbanlarımı öldürüp cansız bedenlerini yedim

22.05.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da 18 Mayıs tarihinde tutuklanan 72 yaşındaki seri katil çıkarıldığı mahkemede, 20 yıl boyunca çok sayıda kadını öldürdüğünü ve cansız bedenlerini yediğini itiraf etti.

Seri katilden kan donduran itiraf: Kurbanlarımı öldürüp cansız bedenlerini yedim

Meksika’da geçtiğimiz hafta 34 yaşındaki Reyno Gonzalez Amador’un kaybolmasının ardından Meksika polisi, 72 yaşındaki şüpheli Andres N. hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Andres N.’nin 18 Mayıs tarihinde tutuklanmasının ardından, şüphelinin evinde arama yapılmasına karar verilmişti.

BİRÇOK KADINA AİT EŞYA VE KEMİK KALINTILARI BULUNDU

Andres N.’nin evinde yapılan aramada ise birçok kadına ait eşya ve kemik kalıntılarına ulaşıldı. Ele geçirilen kalıntı ve eşyaların arasında kadın kıyafetleri, kadınlara ait kimlik kartları, kemikler, kafa derileri, kafatasları, palalar ve oyma testeresinin yanı sıra zanlının işlediği düşünülen 20 cinayete ilişkin ses kaydı da bulunduğu belirtildi.

İTİRAFI KAN DONDURDU

Ayrıca soruşturma kapsamında mahkeme karşısına çıkarılan Andres N.’nin yaptığı itiraf ise dinleyenlerin kanını dondurdu. Mahkemede yaptığı açıklamada Andres N., 20 yıl boyunca çok sayıda kadını öldürdüğünü ve cansız bedenlerini ise yediğini itiraf etti.

Öte yandan kadın cinayetlerinin sık sık yaşandığı ülkede başkent Mexico City, 2021 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 35 kadın cinayetiyle ülkede en çok kadın cinayeti işlenen kent konumunda. (İHA)

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