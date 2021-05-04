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  4. Şerife teyze söyledi, Jandarma sosyal medyadan paylaştı

Şerife teyze söyledi, Jandarma sosyal medyadan paylaştı

04.05.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Şerife" isimli kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, kendisine ihtiyaç malzemesi getiren jandarma ekiplerine türkü seslendirdi.

Bolu’nun Mengen ilçesinde Şerife isimli kadın tam kapanma sürecinde kendisine ihtiyaç malzemesi getiren jandarmayı "Asker Yolu Beklerim" türküsüyle karşıladı.

''ASKER YOLU BEKLERİM''

Kendisine ihtiyaç malzemesi götürülen bir kadının Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine "Asker Yolu Beklerim" türküsünü söylediği anların yer aldığı video, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı.

''AĞZINA SAĞLIK ŞERİFE TEYZE''

Paylaşımda, "Ağzına Sağlık Şerife Teyze. Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli devriyemiz, sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirirken böyle güzel görüntülerle de karşılaşıyor" ifadesine yer verildi.

(İHA)

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Bolu
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