Şerife teyze söyledi, Jandarma sosyal medyadan paylaştı

Bolu’nun Mengen ilçesinde Şerife isimli kadın tam kapanma sürecinde kendisine ihtiyaç malzemesi getiren jandarmayı "Asker Yolu Beklerim" türküsüyle karşıladı.
Kendisine ihtiyaç malzemesi götürülen bir kadının Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine "Asker Yolu Beklerim" türküsünü söylediği anların yer aldığı video, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Paylaşımda, "Ağzına Sağlık Şerife Teyze. Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli devriyemiz, sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirirken böyle güzel görüntülerle de karşılaşıyor" ifadesine yer verildi.
(İHA)
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