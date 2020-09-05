HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi

Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 18:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan şahsın cansız bedeni bulundu.Olay, dün akşam saatlerinde andıra ilçesi Sardala Koyu’nda meydana geldi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan şahsın cansız bedeni bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde andıra ilçesi Sardala Koyu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşayan Berkay Özboyacı (33) dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, havanın kararması nedeni ile arama çalışması yapamadı. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında Özboyacı’nın cansız bedeni Bağırganlı sahilinde bulundu. Özboyacı’nın cenazesi morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyayı yine salladı!Sosyal medyayı yine salladı!
Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS boş kontenjanlar listesi!YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS boş kontenjanlar listesi!
En Çok Okunan Haberler
Ayhan Taş'ın olaylı gecesi! 'Benim evli olduğumu biliyorsunuz...'
Ayhan Taş'ın olaylı gecesi! 'Benim evli olduğumu biliyorsunuz...'
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban için istenen ceza belli oldu
Tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban için istenen ceza belli oldu
'Başka ülkelerin aşısına güvenemeyiz' dedi tarih verdi
'Başka ülkelerin aşısına güvenemeyiz' dedi tarih verdi
15 yaşındaki Melisa babasının silahıyla intihar etti
15 yaşındaki Melisa babasının silahıyla intihar etti
İlginizi Çekebilir
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Diğer Haberler
Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu
Doktor, kamp çadırında ölü bulundu!
Bartın-Amasra karayolunda kaza: 7 yaralı
Bartın-Amasra karayolunda kaza: 7 yaralı
Bakan Koca, Kovid-19'a ilişkin 'bilimsel araştırmalara müdahale' iddiasını yalanladı
'Bilimsel araştırmalara müdahale' iddiasına yalanlama
15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, serbest bırakıldı
Zonguldak'ta iğrenç olay! Serbest bırakıldı
Bakan Koca: Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız da yükselişe geçmiş durumda
Bakan Koca: Ağır hasta sayısı yükselişte
İçişleri Bakanlığından açıklama! Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.