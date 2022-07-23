Serinlemek için gölete giren kadınlardan acı haber

Acı olay, Hasankeyf ilçesi Palamut köyü yakınlarındaki bir gölette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyde ikamet eden Taymur ailesi, piknik yapmak için Ilısu Barajı'ndan gelen suyun oluşturduğu gölete gitti. İki kız kardeş de serinlemek için gölete girdi. Bir anda gölette çırpınarak kaybolan kadınlara yardım etmek için 2 kadın daha suya girdi. Suya giren kadınların da çırpınarak kaybolduğunu fark eden çevredeki köy sakinleri girdikleri göletten 2 kadını kurtarırken, ilk giren 2 kız kardeşe ulaşamadı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine Batman itfaiyesi ile Jandarma Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batman itfaiyesine bağlı dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmaları sonucu Fatma Taymur (25) ile Evin Taymur (22) isimli kız kardeşlerin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Taymur kardeşlerin naaşları otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

