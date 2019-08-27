HABER

Serinlemek isteyen gençler iş makinesi ile doğal havuz yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:08 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sıcaktan bunalan bir grup genç, serinlemek için kendi aralarında topladıkları parayla iş makinesi kiralayıp akarsu yatağına doğal havuz yaptırdı.  Hava sıcaklığının 43 dereceye ulaştığı ilçede, bir grup genç, serinlemek için kendi aralarında para toplayıp, Kırkgöz mesire alanında iş makinesiyle doğal havuz yaptırdı.

Serinlemek isteyen gençler iş makinesi ile doğal havuz yaptırdı

Murat KURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sıcaktan bunalan bir grup genç, serinlemek için kendi aralarında topladıkları parayla iş makinesi kiralayıp akarsu yatağına doğal havuz yaptırdı.
Hava sıcaklığının 43 dereceye ulaştığı ilçede, bir grup genç, serinlemek için kendi aralarında para toplayıp, Kırkgöz mesire alanında iş makinesiyle doğal havuz yaptırdı. Akarsu yatağındaki alanı iş makinesi ile kazdırarak derinlik sağlayan gençler daha sonra burada biriken suya girip, serinledi.
Havuza girerek serinleyen gençlerden Oktay Bayram sıcak hava nedeni ile böyle bir fikir ortaya attıklarını söyleyerek, "Hava çok sıcak bu nedenle arkadaşlar arasında para topladık ve bu havuzu yaptık. Şu anda herkes memnun arada gelip yüzüyoruz. Serinliyoruz, zaman geçiriyoruz. Başka havuzlara gitsek bu kadar serin ve eğlenceli olmazdı. Halimizden memnunuz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Serinlemek isteyen gençler iş makinesi ile doğal havuz yaptırdıSerinlemek isteyen gençler iş makinesi ile doğal havuz yaptırdıSerinlemek isteyen gençler iş makinesi ile doğal havuz yaptırdıSerinlemek isteyen gençler iş makinesi ile doğal havuz yaptırdı

PARTNER Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli? Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli?
Camisiz minare, köyün sembolü olduCamisiz minare, köyün sembolü oldu
İztuzu Plajı'nın işletmesi Ortaca Belediyesi'ne devredildiİztuzu Plajı'nın işletmesi Ortaca Belediyesi'ne devredildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'den son dakika duyurusu: Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve TÜGVA ile anlaşmalar iptal edildi

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Son dakika! S-400'lerin ikinci batarya malzemelerini taşıyan uçak Ankara'da

S-400 sevkiyatında yeni gelişme! Ankara!ya indi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan THK ve Kızılay Derneği eski yöneticileri hakkında suç duyurusu

THK ve Kızılay Derneği eski yöneticilerine suç duyurusu

Son dakika: FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

Ekrem İmamoğlu: O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum

'O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum'

Sakarya'da kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar

Böylesi ilk kez görüldü! Ekiplerin dikkati ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.